Mehmet Ali Erbil'in doktorundan üzen açıklama

Evinin banyosunda d\u00fc\u015ferek yaralanan ve Maslak\u2019ta kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede ameliyata al\u0131nan Mehmet Ali Erbil\u2019in kaburgalar\u0131nda k\u0131r\u0131k oldu\u011fu ve k\u0131r\u0131lan kaburgalar\u0131n da akci\u011fer zar\u0131na batt\u0131\u011f\u0131 tespit edilmi\u015fti.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k bir ayd\u0131r yo\u011fun bak\u0131mda olan \u00fcnl\u00fc \u015fovmenin k\u0131z karde\u015fi Prof. Dr. Ye\u015fim Erbil, abisinin sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapt\u0131:, Bir kaburga k\u0131r\u0131\u011f\u0131ndan bu nas\u0131l olur diye d\u00fc\u015f\u00fcnenler var hakl\u0131 olarak. Kaburga k\u0131r\u0131klar\u0131 genellikle sadece a\u011fr\u0131 yapar sonra da sorunsuz iyile\u015fir. Az bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc akci\u011fere batar biraz kanama yapar akci\u011fer s\u00f6ner. Hemen ufak bir m\u00fcdahale yap\u0131l\u0131r hasta k\u0131sa s\u00fcrede taburcu edilir. , B\u00f6yle b\u00fcy\u00fck travmalarda veya hastal\u0131klarda endotel tabakas\u0131ndan milyarlarca madde salg\u0131lan\u0131r. Bunlar organlara zarar verir. En \u00e7ok akci\u011fer ve b\u00f6brek zarar g\u00f6r\u00fcr. Abimde de akci\u011fer en fazla zarar\u0131 g\u00f6ren organ. Solunum cihaz\u0131 ile kandaki oksijen miktar\u0131 ayarlanabiliyor. S\u00fcre uzad\u0131k\u00e7a infeksiyon riski de art\u0131yor tabi. ,Abimin kaburga k\u0131r\u0131\u011f\u0131 farkl\u0131. 30 y\u0131ll\u0131k cerrahi hayat\u0131mda rastlamad\u0131\u011f\u0131m bir yaralanma. 7.5 litre kanama ard\u0131ndan 41 \u00fcnite kan ve kan \u00fcr\u00fcn\u00fc verdirecek kadar sistemi bozan bir travma. V\u00fccudun en \u00f6nemli dev organ\u0131 endoteldir. Endotel t\u00fcm damarlar\u0131n i\u00e7 y\u00fczeyini kaplar ve geni\u015fli\u011fi bir futbol sahas\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndedir.,Her \u015fey yap\u0131l\u0131yor. Aile olarak t\u00fcm doktorlar\u0131na ve \u00e7al\u0131\u015fanlara te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Hen\u00fcz sizinle payla\u015fabilece\u011fimiz olumlu bir geli\u015fme yok. Yo\u011fun bak\u0131m tedavileri bazen b\u00f6yle uzayabilir. Allah \u00e7ok b\u00fcy\u00fck, biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Sizlerden de dua etmenizi rica ediyoruz. \u201c,17 y\u0131ll\u0131k ka\u00e7\u0131\u015f sendromu hastal\u0131\u011f\u0131 onda belli hasarlar olu\u015fturmu\u015f olmal\u0131 ki, tedavi s\u00fcreci \u00e7ok ama \u00e7ok zorlu ge\u00e7iyor. Bu durumda kimse g\u00fcn veremez \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok komplike bir durum. ,\r\nErbil\u2019in doktoru Jan Klod Kayuka, \u015fovmenin sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131:\r\n,\u201cDurumu ciddiyetini koruyor. Solunum cihaz\u0131na ba\u011fl\u0131. Yo\u011fun bak\u0131mdan \u00e7\u0131k\u0131\u015f s\u00fcresinin uzamas\u0131 bizi \u00fcz\u00fcyor. Olumlu geli\u015fmeleri biz de bekliyoruz."