Mehmet Ali Erbil sahneye tekerlekli sandalye ile çıktı

Yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla ad\u0131 felaket tellal\u0131na \u00e7\u0131kan Onur Akay, Mehmet Ali Erbil\u2019le ilgili bir yaz\u0131 yazarak, Mehmet Ali Erbil\u2019in tekerlekli sandalye ile sahneye \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Seyirciden b\u00fcy\u00fck destek alan Mehmet Ali Erbil, 'hep b\u00f6yle kalacak de\u011filim bu zor g\u00fcnler de ge\u00e7ecek' a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. Aralar\u0131nda Oktay Kaynarca, Tar\u0131k-G\u00fclenay \u00dcnl\u00fco\u011flu ve Cihan \u00dcnal'\u0131n da bulundu\u011fu \u00fcnl\u00fc isimler de Mehmet Ali Erbil'e destek verdi.,Vertigo hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle zor anlar ge\u00e7iren Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile sahneye \u00e7\u0131kt\u0131 ama o halde bile sahneyi b\u0131rakmad\u0131 ve \u201cB\u00fct\u00fcn d\u00fcnya buna inansa\u201d \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 seslendirirdi. \u0130\u015fte onun i\u00e7in o Mehmet Ali Erbil\u201d notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.,Mehmet Ali Erbil'in sahnede \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 da payla\u015fan Onur Akay, \u201cMehmet Ali Erbil, bayram\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc K\u0131br\u0131s\u2019ta sahneye \u00e7\u0131kt\u0131. Ancak Mehmet Ali Erbil, sahne \u00f6ncesi aniden m\u00fcthi\u015f bir ba\u015f d\u00f6nmesi ve mide bulant\u0131s\u0131 ile fenala\u015ft\u0131 ve sahneye bile \u00e7\u0131kamayacak duruma geldi.,Onur Akay, \u015fovmen Mehmet Ali Erbil'le ilgili k\u00f6t\u00fc bir haber verdi. \u201cOnun i\u00e7in o Mehmet Ali Erbil\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir yaz\u0131 kaleme alan Onur Akay, bayram\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc K\u0131br\u0131s'ta sahne alan Mehmet Ali Erbil'in aniden rahats\u0131zland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Seyircilere sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Erbil; "Bunu bir espri olarak almay\u0131n, bu i\u015fin \u015fakas\u0131 yok. Y\u00fcr\u00fcrken denge problemi ya\u015f\u0131yorum. Kulisten buraya kadar tekerlekli sandalyeye ihtiya\u00e7 duydum. Sahneye de b\u00f6yle \u00e7\u0131kmak zorunda kald\u0131m" dedi. ,\u015eovmen Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkuttu..