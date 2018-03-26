Mehmet Aydın, kendisine dolandırıcı diyen başkanı arayıp tehdit etti

Mehmet Ayd\u0131n'\u0131n bir skandal\u0131 haberi daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,T\u00fcrkiye'nin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015fen ve son d\u00f6nemlerin en b\u00fcy\u00fck doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k olay\u0131 \u00c7iftlik Bank'ta vurgunuyla ilgili detaylar su y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131karken, bir iddia da T\u00fcketici Ba\u015fvuru Merkezi Onursal Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n A\u011fao\u011flu'ndan geldi. , A\u011fao\u011flu, 12 Temmuz 2017'de bir televizyon kanal\u0131na canl\u0131 yay\u0131nla kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu yay\u0131nda \u00c7iftlik Bank'\u0131n doland\u0131r\u0131c\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fini ifade ederek,,"Bu yay\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Arjantin'den Mehmet Ayd\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yleyen biri beni arad\u0131 ve "Bunu yan\u0131na b\u0131rakmay\u0131z, bunun hesab\u0131n\u0131 vereceksin" dedi. Kendisinden korkmad\u0131\u011f\u0131m\u0131, tehditlere ald\u0131rmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yleyince de "Biz seni ikna ederiz" dedi ve telefonu kapatt\u0131" \u015feklinde konu\u015ftu.,Bu olay\u0131n ard\u0131ndan \u00c7iftlik Bank y\u00f6neticisi oldu\u011funu s\u00f6yleyen S.E. diye bir \u015fah\u0131s\u0131n kendisine ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kendisini dava a\u00e7makla tehdit etti\u011fini kaydeden A\u011fao\u011flu, "Bu kez hukuki tehdite ba\u015flad\u0131lar. S.E., avukatla birlikte gelip benimle g\u00f6r\u00fc\u015fmek istedi\u011fini s\u00f6yledi. Kozyata\u011f\u0131'nda bulu\u015fmak \u00fczere s\u00f6zle\u015ftik. Ayn\u0131 yere ve ayn\u0131 saatte iki ayr\u0131 ki\u015fiye de randevu verdim, ne olur ne olmaz diye. ,Bu konu\u015fmada bana ger\u00e7ekten \u00e7iftlikleri oldu\u011funu, Bursa'da tesisleri oldu\u011funu s\u00f6ylediler ve "Oturdu\u011funuz yerden iftira atmay\u0131n" dediler. "\u00c7iftli\u011finizin olmas\u0131, d\u00fcr\u00fcst oldu\u011funuz anlam\u0131na gelmez. Yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u015f de kanunlara ba\u011fl\u0131 de\u011fil" dedim. "Bizim k\u00f6k\u00fcm\u00fcz K\u0131br\u0131s'ta. \u015eark\u00fcterilerimiz var" dediler. \u00c7iftlik Bank'\u0131n \u00e7ete ba\u015f\u0131 beni arad\u0131. "Derhal bu yay\u0131n\u0131 kald\u0131rt\u0131rs\u0131n\u0131z, bunun hesab\u0131n\u0131 verirsin. T\u00fcrkiye'den \u00e7\u0131kan bir cenkin \u00f6n\u00fcn\u00fc kesiyorsun. Ben bunu d\u00fcnyaya yayaca\u011f\u0131m. Tar\u0131m, gen\u00e7lik, d\u00f6viz girdisi" dedi. Yani milletin en hassas oldu\u011fu konulardan girdi konu\u015fmas\u0131nda. Avukatlar\u0131na da inanmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yledim.,Yani milletin en hassas oldu\u011fu konulardan girdi konu\u015fmas\u0131nda. Avukatlar\u0131na da inanmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yledim. "30 Eyl\u00fcl'de yeni \u00e7iftli\u011fimiz a\u00e7\u0131l\u0131yor, Tar\u0131m Bakan\u0131'n\u0131 da davet ettik, herkes geliyor" dedi. Beni oraya da davet ettiler. "\u015eark\u00fcterilerden peynir, s\u00fct, bal alabilirsin" dediler. Ben de avukata d\u00f6nd\u00fcm "\u0130kna oldun mu?" diye sormad\u0131m, S.E'nin duymayaca\u011f\u0131 \u015fekilde "Ben de olmad\u0131m" dedi" diye konu\u015ftu.,"\u00c7iftlik Bank'a para kapt\u0131ranlar asla kendilerini t\u00fcketici kanunlar\u0131 kapsam\u0131nda zannetmesinler" diyen A\u011fao\u011flu, "Bo\u015funa t\u00fcketici mahkemelerine gitmesinler, yarg\u0131lama giderleriyle beraber ikinci kez ma\u011fdur olurlar. T\u00fcketici mahkemesine gitmeleri i\u00e7in t\u00fcketim ama\u00e7l\u0131 al\u0131\u015fveri\u015f yap\u0131lmas\u0131 gerekir. Ma\u011fdurun ticari ama\u00e7lar\u0131 var. Doland\u0131r\u0131lanlar, asla "Paran\u0131z\u0131 kurtar\u0131r\u0131z" diyenlere itimat etmesinler. Onlar da ayr\u0131 bir doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k \u015febekesi \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda olabilirler" diye konu\u015ftu.,"\u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm soru\u015fturmay\u0131 2017\/225778 numaral\u0131 dosyada toplad\u0131" diyerek ma\u011fdurlara yol g\u00f6steren A\u011fao\u011flu, "Vatanda\u015flar bu dosyaya ba\u015fvursunlar. Yak\u0131n zaman sonra san\u0131yorum tasfiye masas\u0131 kurulacak. Bu t\u00fcr yap\u0131lar\u0131n mal varl\u0131klar\u0131 tasfiye kurulu taraf\u0131ndan sat\u0131l\u0131p elde edilen gelir de ma\u011fdurlara belli oranda da\u011f\u0131t\u0131labilir. 250 milyon toplan\u0131rsa, herkesin paras\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131 \u00f6denebilir. ,Savc\u0131 bu \u015firketin iflas\u0131n\u0131 isterse, hakim de iflas karar\u0131 verirse iflas memuru atan\u0131r. Memur, \u015firketin mal varl\u0131klar\u0131n\u0131 satar ve alacakl\u0131lar\u0131n listesini yapar. Ele ne ge\u00e7erse ma\u011fdurlara aktar\u0131m yap\u0131l\u0131r" \u015feklinde g\u00f6r\u00fc\u015f verdi. (Yeni \u015eafak)