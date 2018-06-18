Mehmet Öz hayatında ilk kez Türkiye için bunu yaptı

Bu konunun siyasi olarak b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rmas\u0131na y\u00f6nelik soruya; \u201cTrump \u015fovuma niye geldi? Se\u00e7imden \u00f6nce hem Hillary hem de Trump\u2019\u0131 davet etmi\u015ftim. Onlar\u0131n konu\u015facak sa\u011fl\u0131k konular\u0131 vard\u0131. Hillary de davetimi kabul etti fakat sonradan hastaland\u0131 gelemedi. Her ikisi de 70 ya\u015f\u0131n\u0131 a\u015fm\u0131\u015f insanlar oldu\u011fu i\u00e7in se\u00e7imden \u00f6nce sa\u011fl\u0131k konusu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ben de onu \u015fova ald\u0131m ba\u015fka bir ili\u015fkimiz yok\u201d ifadelerini kulland\u0131.,B\u00fct\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n tan\u0131d\u0131\u011f\u0131, sa\u011fl\u0131k konusunda en son Trump\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131k konseyinde yer alan T\u00fcrk doktor Mehmet \u00d6z, T\u00fcrkiye\u2019deki se\u00e7imler i\u00e7in New York\u2019ta ilk defa oy kulland\u0131...\r\n\r\n,Sand\u0131k ba\u015f\u0131nda g\u00f6revliler ve o s\u0131rada oy verme alan\u0131nda bulunan se\u00e7menlerin yo\u011fun ilgisiyle kar\u015f\u0131la\u015fan Dr. \u00d6z, istekleri k\u0131rmad\u0131 ve herkesle foto\u011fraf \u00e7ektirdi.\r\n\r\nTC kimli\u011fini de\u011fi\u015ftirmek \u00fczere NY Ba\u015fkonsoloslu\u011funa ba\u015fvuran \u00d6z, bug\u00fcn yeni kimli\u011fini ald\u0131ktan hemen sonra, Ba\u015fkonsoloslu\u011fun bulundu\u011fu binan\u0131n 5. Kat\u0131ndaki se\u00e7im alan\u0131na gelerek ilk defa oy verdi.\r\n\r\n,Oy verme i\u015fleminden sonra k\u0131sa bir r\u00f6portaja zaman ay\u0131ran Dr. \u00d6z, T\u00fcrkiye\u2019deki \u015fu s\u0131ralar geli\u015fen s\u00fcre\u00e7 soruldu\u011funda \u201coralara hi\u00e7 girmeyelim\u201d diyerek konu hakk\u0131nda konu\u015fmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirti. Fakat \u00d6z, bu se\u00e7imin \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu, o nedenle oy vermeye geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nMedyada olduk\u00e7a tepkiler ald\u0131\u011f\u0131, ele\u015ftirilere maruz kald\u0131\u011f\u0131, Trump\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131k ile ilgili konseyinde yer almas\u0131 konusunda ise Mehmet \u00d6z, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n\u201cBa\u015fkanl\u0131k konseyi \u00e7ok \u00f6nemli, 1956\u2019dan beri var olan Presidential Council, b\u00fct\u00fcn ba\u015fkanlar\u0131n haz\u0131rlay\u0131p uygulad\u0131\u011f\u0131 bir program. Nedense bu ba\u015fkanl\u0131kta bir sene geciktiler. Fakat sonunda konseyi se\u00e7tiler. \u00c7ocuklar\u0131n fizik sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok \u00f6nemseyen ve bu alanda yeni kararlar al\u0131p uygulayan \u00f6nemli bir konsey fakat, bu konsey asl\u0131nda b\u00fct\u00fcn halk\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili kararlar\u0131 al\u0131yor. Trump \u00f6zellikle \u00e7ocuklar konusuna bask\u0131 yapal\u0131m istedi. Okullarda art\u0131k spor yap\u0131lm\u0131yor. \u00c7\u00fcnk\u00fc okullara hi\u00e7 para verilmiyor. Benim gen\u00e7li\u011fimde herkes mecburen spor yapard\u0131. Baz\u0131 \u00fclkelerde anne baba \u00e7ocuklar\u0131na diyor ki \u2018d\u0131\u015far\u0131 git oyna, hava kararmadan eve gel.\u2019 Burada art\u0131k kimse onu yapm\u0131yor, herkes korku i\u00e7erisinde ya\u015f\u0131yor. \u015eehirlerde zaten \u00e7ocuklar\u0131 d\u0131\u015far\u0131 b\u0131rakm\u0131yorlar. Okullarda da spor yapmazlarsa o \u00e7ocuklar sporsuz kal\u0131yorlar. Sporsuz olan \u00e7ocuklar \u015fi\u015fmanl\u0131yorlar, bu sefer beyinleri \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor.\u201d\r\n\r\n,Mehmet \u00d6z, \u201cT\u00fcrkiye\u2019deki \u00e7ocuklar i\u00e7in b\u00f6yle bir program\u0131n olup olmayaca\u011f\u0131 konusunda d\u00fc\u015f\u00fcnceleriniz nedir?\u201d sorusuna ise \u201cY\u00fczde y\u00fcz faydal\u0131 olur, ba\u015fkanl\u0131k konseyine benzer vak\u0131flar var fakat, anneler ve babalar bu konunun ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu anlamazlar, \u00fczerine biraz gitmezlerse, o durumda \u00e7ocuklar b\u00fct\u00fcn zamanlar\u0131n\u0131 video oynayarak ge\u00e7irirler. Ama\u00e7 aileden ba\u015flamak. Ba\u015fkanl\u0131k Konseyin en b\u00fcy\u00fck amac\u0131, \u00fcnl\u00fc olan insanlar\u0131 televizyonlara \u00e7\u0131kartmaya ba\u015flayarak toplumun dikkatini \u00e7ekebilmek. Ba\u015fkanl\u0131k Konseyinin ilk toplant\u0131s\u0131 Eyl\u00fcl\u2019de olacak ve ondan sonra b\u00fcy\u00fck bir a\u00e7\u0131l\u0131m yapaca\u011f\u0131z\u201d diyerek cevap verdi.\r\n\r\n