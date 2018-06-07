Mehmetçik ilerliyor! Hedef Kandil

Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/YPG i\u015fgali alt\u0131ndaki Afrin\u2019de yakla\u015f\u0131k 5 bin ter\u00f6risti etkisiz h\u00e2le getiren T\u00fcrk ordusu, 40 y\u0131ld\u0131r PKK\u2019n\u0131n faaliyet g\u00f6sterdi\u011fi Irak\u2019\u0131n kuzeyinde de ter\u00f6ristlere a\u011f\u0131r darbe vuruyor. \r\n,Mart ay\u0131nda operasyon ba\u015flatan T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK), 2016 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 birle\u015fen PKK, TKP\/ML, THKP-C\/MLSPB, MKP, TKEP-LEN\u0130N\u0130ST, T\u0130KB, DKP, Devrimci Kararg\u00e2h ve MLKP ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin yuvalar\u0131n\u0131 da\u011f\u0131tarak Kandil\u2019e do\u011fru ilerliyor. \r\n,Mehmet\u00e7ik, zorlu arazi \u015fartlar\u0131na ra\u011fmen Hakurk ve Kani Rash b\u00f6lgelerine kadar uzand\u0131. Afrin kadar bir alanda harek\u00e2t d\u00fczenleyen Mehmet\u00e7ik, Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 11 \u00fcs b\u00f6lgesine \u00e7\u0131kard\u0131. \r\n,Sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Silahl\u0131 \u0130nsans\u0131z Hava Ara\u00e7lar\u0131n\u0131n (S\u0130HA) da destek sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 operasyonda son 24 saat i\u00e7inde Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Ava\u015fin Basyan\u2019daki 16 hedef hava harek\u00e2t\u0131 ile imha edildi. \r\n,Operasyonda silahl\u0131 6 ter\u00f6rist \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. B\u00f6ylece operasyonun ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tarihten itibaren etkisiz h\u00e2le getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 130\u2019a y\u00fckseldi. \r\n,\u00d6l\u00fcm korkusu ya\u015fayan da\u011fdaki eleba\u015f\u0131lar ka\u00e7mak i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015f\u0131yor. Mehmet\u00e7ik, Kandil\u2019i kontrol alt\u0131na ald\u0131ktan sonra b\u00f6lgede kal\u0131p PKK\u2019n\u0131n d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcne engel olacak.\r\n,Ad\u0131m ad\u0131m ilerleyen Mehmet\u00e7ik, Kandil\u2019in 27 km yak\u0131n\u0131na kadar gelirken ter\u00f6ristlerin Irak\u2019la lojistik hatlar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde kesildi. Ter\u00f6ristlere bir darbe de destek almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u0130ran\u2019dan geldi. Tahran y\u00f6netimi s\u0131n\u0131r hatt\u0131nda yer alan k\u00f6yleri bu hafta bo\u015faltaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130ran ordusunun da Kandil\u2019e y\u00f6nelik d\u00fczenlenecek b\u00fcy\u00fck operasyona destek vermesi bekleniyor. \r\n