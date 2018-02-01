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Mehmetçik Kato Dağı'nda PKK'ya geçit vermiyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.
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