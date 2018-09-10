Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde kostüm krizi çıktı!

Dizinin \u00e7ekimleri bir hafta gecikmeli olarak ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,TRT1 ekranlar\u0131nda ge\u00e7ti\u011fimiz sezon ba\u015flayan Mehmet\u00e7ik Kut\u2019\u00fcl Amare dizisinin yeni sezonuyla ilgili gecikmenin nedeni ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re; TRT1\u2019de 2\u2019nci sezonuyla ekrana gelecek olan dizinin yeni sezonu i\u00e7in tasarlanan kost\u00fcmler be\u011fenilmedi ve bu nedenle bir haftal\u0131k bir gecikme ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7en sezon TRT1 ekranlar\u0131nda ba\u015flayan iddial\u0131 dizisi Mehmet\u00e7ik Kut\u2019\u00fcl Amare 2\u2019nci sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 gecikmeli olarak ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,TRT'nin fenomen dizisinde kriz \u00e7\u0131kt\u0131!,O isimle yollar ayr\u0131ld\u0131...,Dizinin kost\u00fcmlerini yapan Se\u00e7il G\u00fclc\u00fc ile bu olay\u0131n ard\u0131ndan yollar ayr\u0131ld\u0131. G\u00fclc\u00fc\u2019n\u00fcn yerine kost\u00fcm tasar\u0131mlar\u0131 i\u00e7in Candan G\u00fcnay ile anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Mehmet\u00e7ik Kut\u2019\u00fcl Amare dizisinin ikinci sezon \u00e7ekimleri ya\u015fanan bu olay\u0131n ard\u0131ndan bir hafta gecikmeli olarak ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n