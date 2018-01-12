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Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
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Van’da kar kış demeden operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor.
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