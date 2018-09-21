Mehtap Ar yoğun bakımda | Mehtap Ar kimdir?

11 y\u0131l \u00f6nce kanseri yenen Mehtap Ar\u2019\u0131n birka\u00e7 ayd\u0131r hastanede tedavi alt\u0131nda oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n n\u00fcksetti\u011fi iddialar\u0131na ise ablas\u0131 M\u00fcjde Ar cevap verdi.\r\n,10 y\u0131l \u00f6nce hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u00fcnl\u00fc s\u00f6z yazar\u0131 Aysel G\u00fcrel\u2019in k\u0131z\u0131 Mehtap Ar, y\u0131llar \u00f6nce kansere yakalanm\u0131\u015f, uzun tedavi s\u00fcrecinin sonunda hastal\u0131\u011f\u0131 yenerek eski sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmu\u015ftu. ,Ancak Ar\u2019\u0131n bir s\u00fcredir yine ciddi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve tedavisine hastanede devam edildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ko\u00e7 \u00dcniversitesi Hastanesi\u2019nin yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Mehtap Ar\u2019la ilgili eski hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n n\u00fcksetti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki haberlere, \u00fcnl\u00fc oyuncunun ablas\u0131 M\u00fcjde Ar cevap verdi: \u201cMehtap ge\u00e7en \u015fubat ay\u0131nda hastaland\u0131. Hastanede oldu\u011fumuz do\u011fru ama onkoloji b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde de\u011filiz. \u015eu kadar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyeyim, biz kendi iste\u011fimizle, daha iyi bak\u0131lmas\u0131 i\u00e7in onu yo\u011fun bak\u0131ma ald\u0131rd\u0131k.,\u00c7\u00fcnk\u00fc normal odada \u00e7ok misafiri oluyordu, dinlenemiyordu. Hatta baz\u0131lar\u0131 aray\u0131p \u2018Ablan\u0131z sizi kand\u0131r\u0131yor, \u00f6l\u00fcyorsunuz\u2019 bile demi\u015f, Allah a\u015fk\u0131na bu yap\u0131l\u0131r m\u0131? Kendisini bug\u00fcn yar\u0131n normal odaya al\u0131yoruz.\u201d\r\n\r\n,Mehtap Ar\u2019\u0131 bir s\u00fcre \u00f6nce evinde ziyaret eden \u015e\u00fckran Oval\u0131, M\u00fcjde ve Mehtap Ar ile verdi\u011fi bu pozu sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde \u0130stanbul\u2018da d\u00fcnyaya geldi. \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131 s\u00f6z\u00fc yazar\u0131 Aysel G\u00fcrel ile Terc\u00fcman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Ak\u0131n\u2018n\u0131n (Ebrem) k\u0131z\u0131d\u0131r. M\u00fcjde \u00fc\u00e7 ya\u015f\u0131ndayken Aysel\u2019le baba Vedat Ak\u0131n (Ebrem) ayr\u0131ld\u0131.,Ayr\u0131ld\u0131klar\u0131nda annesi Mehtap Ar\u2019a hamile idi. Ablas\u0131 M\u00fcjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablas\u0131 ile birlikte dedesinin yan\u0131nda b\u00fcy\u00fcd\u00fc.\r\n\r\n,2000 y\u0131l\u0131nda \u201cMehtap Ar \u00c7ocuk Tiyatrosu\u201d ad\u0131 ile \u00e7ocuk tiyatrosu kurdu, turnelere \u00e7\u0131karak Anadolu\u2019yu dola\u015ft\u0131. , Mehtap Ar\u2019\u0131n ikinci evlili\u011finden S\u00f6z Ar ad\u0131nda bir o\u011flu vard\u0131r.\r\n,Mehtap Ar, ilk evlili\u011fini 17 ya\u015f\u0131nda tiyatrocu biri ile yapt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede bo\u015fand\u0131.\r\n