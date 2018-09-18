Meksika'da içi ceset dolu konteyner bulundu

Foto\u011fraflar, uyu\u015fturucu kartellerinin kanl\u0131 sava\u015flar\u0131na sahne olan Meksika'dan.,\u00dclkenin bat\u0131s\u0131ndaki Jalisco eyaletinde, morglarda yer kalmamas\u0131 nedeniyle en az 100 ceset bir konteynerde tutuluyor.,Kokudan rahats\u0131z olan b\u00f6lge sakinleri, konteynere tepkili. Yetkililer, Guadalajara kentindeki kiral\u0131k konteyneri ba\u015fka bir yere nakletmeyi planlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Jose Luis Tovar adl\u0131 bir mahalle sakini, "Mahallemizde bir s\u00fcr\u00fc \u00e7ocuk var. Hepimiz hasta olabiliriz" dedi.,Meksika yasalar\u0131 uyar\u0131nca cinayet kurbanlar\u0131n\u0131n cesetleri yak\u0131lam\u0131yor. Yerel yetkililer, \u00fclkede son zamanlarda b\u00fcy\u00fcyen \u015fiddet dalgas\u0131nda cesetlerin muhafazas\u0131 i\u00e7in uzun vadeli \u00e7\u00f6z\u00fcmler arad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.,Jalisco Adli T\u0131p Kurumu Ba\u015fkan\u0131 Luis Octavio Cotero, "Mezarl\u0131klarda cesetleri g\u00f6mebilece\u011fimiz yer kalmad\u0131" dedi. Cotero, 800 cesedin g\u00f6m\u00fclece\u011fi yeni bir mezarl\u0131k yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,So\u011futuculu konteyner daha \u00f6nce kentin d\u0131\u015f mahallelerindeki bir deponun yak\u0131nlar\u0131na park edilmi\u015fti. Ancak iki hafta sonra mahalle sakinlerinin kokudan \u015fikayet etmesi ve sineklerin dolu\u015fmas\u0131 nedeniyle konteynerin yeri de\u011fi\u015ftirildi. Fakat konteynerin yeni yerinde de \u015fikayetler ba\u015flad\u0131 ve mahalle sakinleri hafta sonunda protesto eylemi yapt\u0131.,\u00dclkenin g\u00fcneyindeki Veracruz eyaletinde ise, 170 ki\u015finin g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bir toplu mezar bulundu.,Yetkililer, aralar\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 kurbanlar\u0131n iki y\u0131ldan daha fazla bir s\u00fcre \u00f6ncesinde g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yl\u00fcyor.,Kay\u0131p aileleri, mezar\u0131n bulundu\u011fu alanda topland\u0131.,Toplu mezar\u0131n \u00e7evresini kordona alan polis ise, i\u00e7eri giri\u015flere izin vermedi.,Meksika'da h\u00fck\u00fcmetin \u00f6rg\u00fctl\u00fc su\u00e7a kar\u015f\u0131 sava\u015f ilan etti\u011fi Aral\u0131k 2006'dan bu yana \u015fiddet olaylar\u0131nda 200 bin'den fazla ki\u015fi \u00f6ld\u00fc ya da kayboldu. En fazla \u015fiddet olay\u0131 ge\u00e7en y\u0131l ya\u015fand\u0131. 2017'de 25 bin'den fazla ki\u015fi \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u00d6lenlerin \u00fc\u00e7te ikisinin \u00f6rg\u00fctl\u00fc su\u00e7 kurban\u0131 oldu\u011fu belirtiliyor.