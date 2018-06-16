Meksika'da yeni dinozor türü keşfedildi

Mexico News Daily'nin haberine g\u00f6re, Meksika'n\u0131n Coahuila eyaletindeki Ocampa b\u00f6lgesinde 85 milyon y\u0131ll\u0131k dinozor fosili bulundu\u011fu belirtildi. \r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, paleontologlar, bulunan fosilin b\u00f6lgedeki en ya\u015fl\u0131 dinozor t\u00fcr\u00fcne ait oldu\u011funu duyurdu.\r\n,\u00d6te yandan, fosilin ara\u015ft\u0131rmalar sonucu yeni bir dinozor t\u00fcr\u00fcne ait 3 bu\u00e7uk metre uzunlu\u011funda ve yar\u0131m tondan daha a\u011f\u0131r oldu\u011fu bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131. \r\n,Coahuila eyaletinde ke\u015ffedilmeyi bekleyen daha \u00e7ok dinozor fosili bulundu\u011fu tahmin ediliyor.