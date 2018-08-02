Melih Gökçek bizzat kendisi duyurdu

Eski Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek, yeni bir Twitter hesab\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 takip\u00e7ilerine duyurdu.\r\n,Sosyal medyay\u0131 aktif bir \u015fekilde kullanan Melih G\u00f6k\u00e7ek, yeni bir Twitter hesab\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 takip\u00e7ilerine duyurdu.\r\n\r\n,Melih G\u00f6k\u00e7ek bizzat duyurdu.,Dileyenler oradan yorum ve s\u00f6ylemlerine cevaplar\u0131m\u0131 takip edebilirler. 5 dakika i\u00e7inde cevaplara ba\u015fl\u0131yorum...' ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Yenisini a\u00e7t\u0131.,.,Melih G\u00f6k\u00e7ek yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131lamada, 'Bana cevap yazan arkada\u015flara ikinci hesab\u0131m @MELHGOKCEK062 adresinden cevap verece\u011fim.