Melih Gökçek'in ismi Ankara'dan siliniyor

.,9 ay \u00f6nce Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa eden Melih G\u00f6k\u00e7ek'in izleri \u015fehirden tek tek siliniyor.,G\u00f6k\u00e7ek'in ismi parklardan silindi. Ankara'n\u0131n tarih\u00ee \u00fcnl\u00fc parklar\u0131ndaki levhalarda yer alan \u201c\u0130. Melih G\u00f6k\u00e7ek\u201d ifadesi kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan Melih G\u00f6k\u00e7ek, Twitter hesab\u0131ndan dikkat \u00e7eken a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n\r\n,\u201cBug\u00fcne kadar cevap vermedim ama, ad\u0131m\u0131n parklardan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na de\u011fil, bunun belediye de \u00e7al\u0131\u015fan birisi taraf\u0131ndan gazetelere telefon a\u00e7arak \u2018haberi atlamay\u0131n, foto\u011frafta g\u00f6nderdik\u2019 demesine can\u0131m s\u0131k\u0131ld\u0131. Twitimin alt\u0131na yap\u0131lan yorumlara te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Tek tek rt edemedim.\r\n\r\n,G\u00f6k\u00e7ek, \u201cTe\u015fekk\u00fcrler Adnan... G\u00f6revini yapmakta gecikmi\u015ftin... Medyaya telefon a\u00e7\u0131p tek tek haber verdi\u011fin i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum...\u201d mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n,Maalesef b\u00fct\u00fcn bu i\u015fleri belediyede tek ki\u015fi organize ediyor ve kimsenin laf\u0131 bu daire ba\u015fkan\u0131na ge\u00e7miyor... K\u0131z\u0131lay\u2019\u0131n ortas\u0131nda 15 Temmuz\u2019un simgesi bayra\u011f\u0131 kald\u0131rtt\u0131ran ayn\u0131 ki\u015fi. Tamir etmek i\u00e7in s\u00f6kt\u00fck diye medyaya a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131. Aradan 8 ay ge\u00e7ti..\u201d