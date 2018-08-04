Melih Gökçek'ten bomba iddia

.,Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi eski Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek, sosyal medya hesab\u0131ndan bomba bir iddia payla\u015ft\u0131. ,G\u00f6k\u00e7ek'e g\u00f6re K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun CHP Genel Ba\u015fkan\u0131l\u011f\u0131n\u0131 b\u0131rakmas\u0131n\u0131 isteyen partililer Mart ay\u0131ndaki yerel se\u00e7imlerde sand\u0131\u011f\u0131 boykot edecek.\r\n \r\n,CHP'de 24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan ba\u015flayan kurultay krizi b\u00fcy\u00fcyerek devam ediyor. ,Muharrem \u0130nce7nin genel ba\u015fkan olmas\u0131n\u0131 isteyen muhalifler yeterli imzay\u0131 Genel Merkez'e sunduklar\u0131n\u0131 iddia ederken parti y\u00f6netimi bu iddialar\u0131n as\u0131ls\u0131z oldu\u011funu ve yeterli imzan\u0131n kendilerine ula\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n\r\n,G\u00f6k\u00e7ek'e g\u00f6re Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun partinin ba\u015f\u0131ndan gitmesini isteyen CHP'li se\u00e7men Mart ay\u0131nda yap\u0131lacak yerel se\u00e7imlerde sand\u0131\u011fa gitmeyecek ve CHP'nin az oy almas\u0131na neden olacak.\r\n\r\n,Parti i\u00e7inde bu tart\u0131\u015fmalar devam ederken Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Eski Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek sosyal medya hesab\u0131ndan ilgin\u00e7 bir iddia payla\u015ft\u0131.