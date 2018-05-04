Melih Gökçek'ten Muharrem İnce Tweet'i

CHP Muharrem \u0130nce'nin aday oldu\u011funu bug\u00fcn duyurdu.,Ankara eski B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek Twitter hesab\u0131ndan CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce'yi ele\u015ftirdi.\r\n\r\n,\u0130nce ile birlikte CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu`nu da sert s\u00f6zlerle ele\u015ftiren G\u00f6k\u00e7ek'in Tweet'leri sosyal medyaya damgas\u0131n\u0131 vurdu.,\u0130\u015fte G\u00f6k\u00e7ek'in o payla\u015f\u0131mlar\u0131:,.