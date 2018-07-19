Melih Gökçek'ten "Muharrem İnce" tweeti

Melih G\u00f6k\u00e7ek, sosyal medya hesab\u0131ndan Muharrem \u0130nce'nin kurultay i\u00e7in imzalar\u0131 toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 "Hadi sana g\u00fcle g\u00fcle sevgili K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu" yazarak duyurdu.\r\n,Ankara eski B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek, Muharrem \u0130nce'nin kurultay i\u00e7in imza toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek \u00c7ankaya Belediye Ba\u015fkan\u0131 Alper Ta\u015fdelen'in de \u0130nce i\u00e7in imza verdi\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Melih G\u00f6k\u00e7ek, "Sevgili CHP'liler, biliyorsunuz CHP'de \u00f6nemli haberler ilk benden duyulur. ,Melih G\u00f6k\u00e7ek, sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla bombay\u0131 patlatt\u0131!,Hadi sana g\u00fcle g\u00fcle K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu" payla\u015f\u0131m\u0131 yapt\u0131.,\u0130NCE'C\u0130 \u0130S\u0130MLER \u0130MZALARLA KAMERA KAR\u015eISINA GE\u00c7ECEK\r\n\r\n,"De\u011fi\u015fim ve Umut Kurultay\u0131" ad\u0131 alt\u0131nda ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay talebiyle imza toplayan \u0130nce'ye yak\u0131n parti i\u00e7i muhalefetin 19 Haziran'da noter tasdikli imzalar ile kamera kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ece\u011fi iddias\u0131 g\u00fcndemde.\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce imzalar\u0131 tamamlad\u0131. Alper Ta\u015fdelen bile imza att\u0131. ,G\u00f6k\u00e7ek'in Twitter'daki payla\u015f\u0131m\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n