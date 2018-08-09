Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Davas\u0131 Ordu'da g\u00f6r\u00fcls\u00fcn. Halk takip etsin.,G\u00f6k\u00e7ek, Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden Ordu'da ya\u015fanan sel felakatine sessiz kalmad\u0131. \r\n\r\n,G\u00f6k\u00e7ek sorumlular\u0131n hesap vermesi gerekti\u011fini belirterek \u015fu a\u00e7\u0131klamalarda bulundu;,'HESAP VERMEL\u0130'\r\n,Benim 8 k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn y\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131 akl\u0131m alm\u0131yor. Kimse bunun sorumlular\u0131 kesin hesap vermeli. \r\n\r\n,O k\u00f6pr\u00fclerin kontroll\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yapan, kesin kabul\u00fcn alt\u0131nda imzas\u0131 olan kim varsa hem maddi, hem manevi hesap vermeli. \u0130simler a\u00e7\u0131klans\u0131n. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Ordu'da ya\u015fanan sel felaketine ili\u015fkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz'dan bilgi ald\u0131. Erdo\u011fan, ya\u015fanan sel felaketi nedeniyle \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu ve AFAD Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcll\u00fco\u011flu'nu Ordu'ya g\u00f6nderdi. Erdo\u011fan, "T\u00fcm imkanlar seferber edilerek yaralar sar\u0131lacak." dedi.,Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatanda\u015flar\u0131 dikkatli olmalar\u0131 konusunda uyararak, "Valili\u011fimiz koordinesinde kriz merkezi olu\u015fturuldu, devletin t\u00fcm imkanlar\u0131 seferber edildi." dedi.