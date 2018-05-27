Melih Gökçek Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Ankara eski B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek, T\u00fcrkiye'nin ekonomik g\u00fcndemiyle ilgili Twitter \u00fczerinden a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,G\u00f6k\u00e7ek yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 'T\u00fcrkiye'de dolar\u0131n y\u00fckselmesi ve T\u00fcrk paras\u0131n\u0131n de\u011ferinin d\u00fc\u015fmesi kesinlikle kriz de\u011fil k\u00fcresel g\u00fc\u00e7lerin ekonomik sald\u0131r\u0131s\u0131d\u0131r. \r\n\r\n,Putin 2012'de % 64 oy ald\u0131 k\u00fcrsel g\u00fc\u00e7ler 6 y\u0131lda rublenin de\u011ferini %94 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcler. \r\n\r\n,Rus halk\u0131 2018'de Putin'in oyunu % 76'ya \u00e7\u0131kartt\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc Rus halk\u0131 bu tezgah\u0131 yemedi. \r\n\r\n,Peki bizler bu tezgah\u0131 T\u00fcrkiye'de yer miyiz? Niye biz ahmak m\u0131y\u0131z? ' ifadeler,Yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada dolar kurunun artmas\u0131na de\u011finen G\u00f6k\u00e7ek, 'Peki biz bu tezgah\u0131 T\u00fcrkiye'de yer miyiz? Niye biz ahmak m\u0131y\u0131z?' dedi.\r\n\r\n,Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye eski Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek, T\u00fcrkiye'de son g\u00fcnlerde dolar\u0131n artmas\u0131 hakk\u0131nda Twitter \u00fczerinden a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n