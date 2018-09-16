Melpomeni Batığı nedir ve nerededir? Hadi 16 Eylül ipucu

1904 y\u0131l\u0131nda \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'n\u0131n ge\u00e7erken sulara g\u00f6m\u00fclen Yunan band\u0131ral\u0131 "Melpomeni Bat\u0131\u011f\u0131", i\u00e7erisinde bulundurdu\u011fu hediyelerle paha bi\u00e7ilemiyor.,\u0130ngiliz yap\u0131m\u0131 bir buharl\u0131 gemi olan Melpomeni, paha bi\u00e7ilmez hediyelerle, k\u0131ymetli e\u015fyayla y\u00fckl\u00fcyd\u00fc. \u0130stanbul'a do\u011fru yola \u00e7\u0131kan talihsiz gemi, \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7erken f\u0131rt\u0131naya yakalanarak sulara g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. Gemi m\u00fcrettebat\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 Babakale a\u00e7\u0131klar\u0131nda batan gemiden de\u011ferli malzemeyi kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken bo\u011fularak \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc. , Tam bir as\u0131rd\u0131r, denizin 57 metre alt\u0131nda yatan "Melpomeni bat\u0131\u011f\u0131" y\u0131llar sonra, ilk kez t\u00fcm detaylar\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Dalg\u0131\u00e7 e\u011fitmeni ve su alt\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 Tahsin Ceylan'\u0131n \u00e7ekti\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler tek ba\u015f\u0131na bir belgesel olmaya yetecek kadar gizemli ve malzeme dolu. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, gemide bir\u00e7ok de\u011ferli e\u015fyan\u0131n yan\u0131 s\u0131ra d\u00f6nemin Osmanl\u0131 Padi\u015fah\u0131'na hediye edilmek \u00fczere \u0130ngiltere'den g\u00f6nderilen 3 spor otomobil de bulunuyor.,Atlas\u2019\u0131n Eyl\u00fcl say\u0131s\u0131n\u0131n kapak konusu gizemli Melpomeni bat\u0131\u011f\u0131. \u00c7anakkale\u2019nin Babakale K\u00f6y\u00fc a\u00e7\u0131klar\u0131nda 1921 y\u0131l\u0131nda may\u0131na \u00e7arpan Melpomeni, kime ait oldu\u011fu hen\u00fcz belirlenemeyen de\u011ferli kargosuyla birlikte sulara g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. ,Atlas, T\u00fcrkiye sular\u0131ndaki en g\u00fczel bat\u0131k olarak da bilinen Melpomeni\u2019ye dald\u0131. H\u0131rvatistan\u2019\u0131n ba\u015fkenti Zagreb, Bozcaada, Bolu ilinin birbirinden g\u00fczel g\u00f6lleri, Asya\u2019n\u0131n en eski halklar\u0131ndan biri olan ve Vietnam\u2019da ya\u015fayan Hmonglar da derginin konular\u0131 aras\u0131nda. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda ya\u015fanan yang\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan Atina yak\u0131nlar\u0131ndaki Mati b\u00f6lgesine giden Atlas, felaketin izlerine ve tan\u0131klar\u0131n anlatt\u0131klar\u0131na da yer veriyor.,.,Online bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Hadi, binlerce lira da\u011f\u0131tmaya devam ediyor. Hadi, bu ak\u015fam tam 20 bin liral\u0131k yar\u0131\u015fma d\u00fczenliyor. ,Zor sorulardan olu\u015fan yar\u0131\u015fmada b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcle sahip olmak i\u00e7in 15 soruyu do\u011fru yan\u0131tlamak gerekiyor. ,Hadi ipucu yay\u0131nland\u0131! \u0130pucu, Dergilik uygulamas\u0131nda takip\u00e7ilerle payla\u015f\u0131ld\u0131.,M\u00fcge Boz ve Merve Toy'un sunumuyla ger\u00e7ekle\u015ftirilen yar\u0131\u015fma, mobil cihazlar \u00fczerinden canl\u0131 olarak yay\u0131nlan\u0131yor. Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmak ve b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcle ortak olmak i\u00e7in Hadi uygulamas\u0131n\u0131 indirmek yeterli.,Sponsorlu yar\u0131\u015fman\u0131n ipucu Melpomene Bat\u0131\u011f\u0131 oldu!,Peki Melpomeni Bat\u0131\u011f\u0131 nerede? Melpomeni Bat\u0131\u011f\u0131 nedir? Hadi 16 Eyl\u00fcl ipucu yay\u0131nland\u0131 m\u0131? Hadi 16 Eyl\u00fcl ipucu nedir? Sorular\u0131n cevab\u0131 sizlerle...,\u0130\u015eTE MELPOMENE BATI\u011eI \u0130LE \u0130LG\u0130L\u0130 B\u0130LG\u0130LER...