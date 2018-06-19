Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

Cumbul, Twitter hesab\u0131ndan CHP'ye y\u00f6nelik mesajlar payla\u015ft\u0131.\r\n,Bir d\u00f6nem S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder ile birlikte olan Meltem Cumbul, 24 Haziran'daki se\u00e7imlerde oy verece\u011fi partiyi a\u00e7\u0131klad\u0131.,Siyasi partiler son g\u00fcnlerde se\u00e7menlerin oyunu alabilmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z verdi.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct\u00fcn siyasi kanad\u0131 HDP'nin son anketlerde baraj\u0131n alt\u0131nda kalaca\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fclmesi \u00fczerine Meltem Cumbul da bir\u00e7ok se\u00e7men gibi taraf\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye, 24 Haziran'daki se\u00e7imler \u00f6ncesi son viraja girdi.\r\n\r\n,Se\u00e7imlere son 5 g\u00fcn kalmas\u0131yla birlikte baz\u0131 \u00fcnl\u00fc isimler de oyunun rengini belli etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bu isimlerden biri de sanat\u00e7\u0131 kimli\u011finin d\u0131\u015f\u0131nda siyasi a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla g\u00fcndeme gelen Meltem Cumbul oldu.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nem HDP'li S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder ile birlikte olan Meltem Cumbul, partinin etkinliklerine de zaman zaman kat\u0131l\u0131yordu.\r\n\r\n\r\n