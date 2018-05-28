Memleketten haberleri yok!

Cumhuriyet Halk Partisinin se\u00e7im beyannamesinde yer alan bir\u00e7ok vadinin AK Parti taraf\u0131ndan y\u0131llard\u0131r uyguland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u201cBunlar nerede ya\u015f\u0131yor\u201d dedirten s\u00f6zler \u015f\u00f6yle:,\u2202 CHP, Gen\u00e7lik Garantisi Program\u0131 kapsam\u0131nda gen\u00e7lere staj te\u015fvik paras\u0131 verilece\u011fini duyurdu. OYSA h\u00fck\u00fcmet \u0130\u015eKUR \u0130\u015fba\u015f\u0131 E\u011fitim program\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde 2015 y\u0131l\u0131ndan bu yana gen\u00e7leri destekliyor. Gen\u00e7lere g\u00fcnl\u00fck 61 lira, gelece\u011fin mesleklerini tercih edene de 75 lira har\u00e7l\u0131k veriliyor.,\u2202 Muharrem \u0130nce, \u00e7ift\u00e7iye mazotun 3 lira olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. OYSA, h\u00fck\u00fbmet bir s\u00fcredir \u00e7ift\u00e7iye mazot deste\u011finde bulunuyor. Bunun i\u00e7in ba\u015fvurucular\u0131n \u00e7ift\u00e7i kay\u0131t sistemine d\u00e2hil olmas\u0131 gerekiyor. ,\u2202 Ana muhalefet partisi, mevsimlik tar\u0131m i\u015f\u00e7ilerin ula\u015f\u0131m, bar\u0131nma ve g\u00fcvenlik \u015fartlar\u0131n\u0131 iyile\u015ftirme s\u00f6z\u00fc verdi. ,\u2202 \u0130nce 18 ya\u015f alt\u0131 sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131n\u0131n \u00fccretsiz olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. OYSA ayn\u0131 d\u00fczenleme 2008\u2019den beri y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte.,\u2202 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u201cOkullar tam g\u00fcn olacak\u201d dedi. OYSA ocak ay\u0131nda Mill\u00ee E\u011fitim Bakan\u0131 \u0130smet, 2019\u2019un sonuna kadar ikili e\u011fitime son verilece\u011fini duyurdu.,\u2202 CHP, KOB\u0130\u2019lere bir y\u0131l faizsiz kredi sa\u011flanaca\u011f\u0131 vaadinde bulundu. OYSA h\u00fck\u00fbmet KOB\u0130 Tekno yat\u0131r\u0131m Destek Program\u0131 kapsam\u0131nda 5 milyon liraya kadar KOB\u0130\u2019lere destek veriyor. KOB\u0130-Gel Destek Program\u0131 ile 2 bin 49 KOB\u0130\u2019ye 524 milyon lira tutar\u0131nda destek sa\u011fland\u0131.,\u2202 Eskimi\u015f, demir yollar\u0131n\u0131n yenilenmesi CHP\u2019nin vaatleri aras\u0131nda yer ald\u0131. OYSA, T\u00fcrkiye\u2019deki demir yolu a\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131 yenilendi.,\u2202 CHP se\u00e7im beyannamesinde Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu\u2019da istihdama a\u011f\u0131rl\u0131k verilece\u011fi, 5 y\u0131l i\u00e7inde 135 yeni fabrika kurulaca\u011f\u0131 ifade edildi. OYSA, h\u00fck\u00fbmet 2016 y\u0131l\u0131nda 62 milyar liral\u0131k Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi Cazibe Merkezleri projesiyle bunun kat kat b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde paket a\u00e7\u0131klad\u0131. ,\u2202 Ana muhalefet gazi ve \u015fehit \u00e7ocuklar\u0131na burs s\u00f6z\u00fc verdi. OYSA, \u015fehit \u00e7ocuklar\u0131na devlet burs imk\u00e2n\u0131 sa\u011fl\u0131yor ve \u00f6zel okullar, \u015fehit \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 kontenjan dahilinde \u00fccretsiz okutuyor.,\u2202 CHP engellilere i\u015f verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. OYSA, 16 y\u0131lda 372 bin engelli i\u015fe yerle\u015ftirildi. 55 bin engelli kamuda istihdam edildi. Sadece bu y\u0131l 5 bin engellinin atamas\u0131 yap\u0131lacak.,\u2202 Ana muhalefet partisi gen\u00e7 giri\u015fimcilere 200 bin TL\u2019ye kadar faizsiz kredi imkan\u0131 sunulaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. OYSA h\u00fck\u00fbmet KOSGEB \u00fczerinden gen\u00e7lere 50 bin liras\u0131 geri \u00f6demesiz 150 bin liraya kadar faizsiz para veriyor. (SEFA B\u0130LG\u0130NTEK\u0130N),H\u00e2len bu \u00e7er\u00e7evede b\u00f6lge insan\u0131na KDV istisnas\u0131, g\u00fcmr\u00fck vergisi muafiyeti, vergi indirimi, yat\u0131r\u0131m yeri tahsisi, Sigorta primi deste\u011fi, enerji deste\u011fi gibi destekler veriliyor.,OYSA Tar\u0131m, \u00c7al\u0131\u015fma ve Kalk\u0131nma Bakanl\u0131klar\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde Ankara Polatl\u0131\u2019da Mevsimlik Tar\u0131m \u0130\u015f\u00e7i Merkezinin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lacak.,2017 y\u0131l\u0131n\u0131n birinci ay\u0131ndan 12\u2019inci ay\u0131na kadar mazotun ortalamas\u0131 4,70 kuru\u015f hesaplanarak yar\u0131s\u0131 \u00f6dendi. Yani mazotun listesi 2,35 kuru\u015fa veriliyor.,