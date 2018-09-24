Memura 3 zam!

Ge\u00e7en y\u0131l yap\u0131lan toplu s\u00f6zle\u015fmede; memurlara Ocak'ta y\u00fczde 4 zam yans\u0131t\u0131laca\u011f\u0131, ayr\u0131ca 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda enflasyon y\u00fczde 3.5'i a\u015farsa fark verilece\u011fi karara ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131. ,Memurlara Temmuz'dan sonra Ocak'ta da 3 zam g\u00f6r\u00fcnd\u00fc.,Tahminler, memurlara Ocak'ta y\u00fczde 4'l\u00fck toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ilaveten fark da yans\u0131t\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ortaya koyarken, bir art\u0131\u015f da aile yard\u0131m\u0131nda olacak.\r\n\r\n,.,Bu tahmine g\u00f6re, memurlara Ocak'ta y\u00fczde 4 zamma ilaveten y\u00fczde 7.17 fark yans\u0131t\u0131lacak. ,Bu art\u0131\u015fla birlikte aile yard\u0131m\u0131 da y\u00fckselecek. ,\u00c7ocuk yard\u0131m\u0131 tutar\u0131 ise 0-6 ya\u015f i\u00e7in 58,98 liradan 65,56 liraya, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc i\u00e7in 29,49 liradan 32,78 liraya y\u00fckselecek. ,0-6 ya\u015f aras\u0131 2 \u00e7ocu\u011fu olan memura halen ayl\u0131k 369,63 lira \u00f6denirken, bu tutar Ocak'ta 410,86 liraya y\u00fckselecek.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmayan e\u015f i\u00e7in \u00f6denen aile yard\u0131m\u0131 mevcut 251,68 lira seviyesinden 279,74 liraya \u00e7\u0131kacak.