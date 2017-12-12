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GÜNDEM
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 21 kişi daha adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
-
Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
SPOR
-
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür
SPOR
-
Beşiktaşlı Jeremain Lens yeni arabasıyla eğlenmeye gitti
GÜNDEM
-
Emniyet Genel Müdürü Altınok'tan FETÖ açıklaması
YAŞAM
-
"Varsın kılıbık desinler"
EKONOMİ
-
Memura enflasyon farkı geliyor
SPOR
-
Fenerbahçe'nin rakibi Nadezhda
DÜNYA
-
Çin'den paylaşılan görüntü büyük yankı uyandırdı
DÜNYA
-
Rusya'daki uçak kazasından sağ çıkan tek kişi taburcu oldu
DÜNYA
-
İngiliz basını Türkiye ekonomisi karşısında şaşkın
SPOR
-
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
YAŞAM
-
Yolda yürüyen kadına saldırı! Yüzüne kimyasal madde atıp kaçtılar
SPOR
-
İranlı genç futbolcu Allahyar Galatasaray için İstanbul'da
YAŞAM
-
Çinli iş adamını İstanbul'da Çinliler kaçırdı
YAŞAM
-
Hakkâri'de 45 kilo eroin ele geçirildi
DÜNYA
-
Yemen'de 60 kişi serbest bırakıldı
DÜNYA
-
AB'den Netanyahu'ya: Kudüs, iki devletin başkenti olmalı
YAŞAM
-
Kokoreç yemek istedi, üzerine trafik lambası devrildi
DÜNYA
-
Terör örgütüyle kirli pazarlık! Rakka'nın ardından Deyr ez-Zor'da masaya oturdular
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Ramazan
Memura enflasyon farkı geliyor
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Milyonlarca memur ve memur emeklisine ocak ayında yüzde 4'lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü.
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