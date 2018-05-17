Menzil cemaatinden gazetelere 'Erdoğan' ilanı

Menzil cemaati gazetelere verdi\u011fi ilanla 24 Haziran se\u00e7imlerinde Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 ve Erdo\u011fan'\u0131 destekleyece\u011fini duyurdu.,Gazetelere verilen, T\u00fcm Sanayici ve \u0130\u015fadamlar\u0131 Derne\u011fi (T\u00dcMS\u0130AD), Semerkand Vakf\u0131, Be\u015fir Derne\u011fi ve Gen\u00e7-Kon imzal\u0131 ilanda \u015fu ifadeler yer ald\u0131:\r\n\r\n,Yeni h\u00fck\u00fcmet sisteminin s\u00f6z konusu hedeflerimize ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131na devletin millet i\u00e7in var oldu\u011fu esas\u0131 ile sadece se\u00e7kin ve imtiyazl\u0131 bir kesimi de\u011fil toplumun tamam\u0131n\u0131 g\u00fcvence alt\u0131na alaca\u011f\u0131na vesayet sistemine son verece\u011fine, s\u00f6z\u00fc ve karar\u0131 ger\u00e7ek sahibi olan millete tevdi edece\u011fine inanmaktay\u0131z.\r\n\r\n,T\u00dcMS\u0130AD Genel Ba\u015fkan\u0131 Ya\u015far Do\u011fan da ilanda ad\u0131 ge\u00e7en kurumlar ad\u0131na d\u00fcn d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, 24 Haziran'da yap\u0131lacak olan se\u00e7imlerde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile AK Parti ve MHP'nin bulundu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 destekleyeceklerini duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Menzil cemaati gazetelere ilan vererek 24 Haziran se\u00e7imlerindeki tavr\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi'ne en k\u0131sa s\u00fcrede ge\u00e7ilmesi gerekti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc dile getiren Do\u011fan, \u201cyeni sistemin vesayete son verece\u011fine, s\u00f6z\u00fc ve karar\u0131, ger\u00e7ek sahibi olan millete tevdi edece\u011fine inand\u0131klar\u0131n\u0131\u201d \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,24 Haziran 2018 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekili se\u00e7imlerinde Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131 y\u00fcr\u00fctmenin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na g\u00fc\u00e7 verecek \u00e7o\u011funlukta bir meclis yap\u0131s\u0131n\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 destekleyece\u011fimizi duyururuz."\r\n\r\n,Do\u011fan, 16 Nisan referandumu \u00f6ncesinde 'evet' oyu vereceklerini duyurduklar\u0131n\u0131, referandumun istedikleri gibi sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u015fimdi de bu sonu\u00e7lar\u0131n tam manas\u0131yla hayata ge\u00e7irilmesi i\u00e7in se\u00e7im s\u00fcrecine girildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Ya\u015far Do\u011fan, T\u00fcrkiye'nin g\u00fc\u00e7lenmesinin b\u00fct\u00fcn insanl\u0131k i\u00e7in faydal\u0131 ve gerekli oldu\u011funu belirterek, \u201c15 Temmuz ruhuyla cesaretini, ferasetini ve dirayetini ortaya koyan gen\u00e7lerin de en g\u00fczel \u015fekilde yeti\u015fmesi i\u00e7in siyasi belirsizli\u011fin ve k\u0131s\u0131r \u00e7eki\u015fmelerin bir tarafa b\u0131rak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini\u201d s\u00f6yledi.\r\n,Ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 tahakk\u00fcm alt\u0131na almaya \u00e7al\u0131\u015fan her t\u00fcrl\u00fc ekonomik, siyasi, sosyal, k\u00fclt\u00fcrel ve b\u00fcrokratik prangalardan kurtulmu\u015f, milli ve manevi de\u011ferlerini muhafaza eden ve geli\u015ftiren b\u00f6lgesinde lider, ezilenlere umut ve d\u00fcnya bar\u0131\u015f\u0131n\u0131n teminat\u0131 olacak B\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye'nin in\u015fas\u0131 en \u00f6nemli hedeflerimizden biridir.\r\n\r\n