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Merak edilen 'dış ses'in görüntüsü ifşa oldu
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Yıllardır Yemekteyiz gibi pek çok programın dış sesliğini yapan Tarkan Koç'un görüntüsü ifşa oldu. Koç'u görenler, "Hiç hayal ettiğimiz gibi değil." demeden edemedi.
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