Merakla beklenen maçın saatinde değişiklik!

GS Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 saat ka\u00e7ta, Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 ne zaman, hangi kanalda? Ligde 5. haftaya girerken Kas\u0131mpa\u015fan\u0131n Galatasaray ile oynayaca\u011f\u0131 ma\u00e7 merakla ara\u015ft\u0131r\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. \r\n,Ma\u00e7\u0131n saatinde ya\u015fanan de\u011fi\u015fiklik bu ma\u00e7\u0131 heyecanla bekleyen futbol severleri yan\u0131ltabilir. Peki Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 saat ka\u00e7ta, ne zaman, hangi kanalda? T\u00fcm detaylar\u0131 haberimizde bulabilirsiniz.,GS Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 saat ka\u00e7ta, Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 ne zaman, hangi kanalda? Ligde 5. haftaya girerken Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 heyacanla bekleniyordu... Futbolseveler merakla ma\u00e7\u0131n saat ka\u00e7ta oynanaca\u011f\u0131n\u0131 aratmaya ba\u015flad\u0131. Bug\u00fcn 20:00'de oynanmas\u0131 beklenen ma\u00e7 saati son dakika de\u011fi\u015fmi\u015fi... Peki Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 saat ka\u00e7ta, ne zaman, hangi kanalda? \u0130\u015fte detaylar...\r\n\r\n,Spor Toto S\u00fcper Lig'in 5'inci haftas\u0131nda yar\u0131n saat 20:00'de ba\u015flayacak olan Galatasaray-Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131n\u0131n saati 21:00 olarak de\u011fi\u015ftirildi.\r\n,Galatasaray-Kas\u0131mpa\u015fa kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131yla ligde heyecan devam edecek. Spor Toto S\u00fcper Lig Lefter K\u00fc\u00e7\u00fckandonyadis Sezonu 5. hafta ma\u00e7\u0131nda Galatasaray kendi taraftar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda Kas\u0131mpa\u015fa ile m\u00fccadele edecek. 14 Eyl\u00fcl Cuma ak\u015fam\u0131 saat 21.00'de T\u00fcrk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak m\u00fcsabakay\u0131 hakem B\u00fclent Y\u0131ld\u0131r\u0131m y\u00f6netecek. Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 ise As\u0131m Yusuf \u00d6z ve Mustafa S\u00f6nmez yapacak. Galatasaray-Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 beIN Sports 1'den canl\u0131 izlenebilecek.\r\n\r\n,Son y\u0131llarda Kemal \u00d6zde\u015f ile iyi bir hava yakalayan ve ligin istikrarl\u0131 tak\u0131mlar\u0131ndan biri olan Kas\u0131mpa\u015fa bu sezona f\u0131rt\u0131na gibi bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapt\u0131 ve hen\u00fcz ne bile\u011fini b\u00fcken oldu, ne de puan kaybettiler.\r\n\r\n\u0130lk hafta \u00c7aykur Rizespor deplasman\u0131nda m\u00fckemmel bir geri d\u00f6n\u00fc\u015fle rakibini 3-2 yenen Kas\u0131mpa\u015fa, ikinci hafta ligin di\u015fli ekiplerinden Medipol Ba\u015fak\u015fehir'i kendi sahas\u0131nda 2-1 yendi. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc hafta Sivasspor deplasman\u0131nda 3-0 kazanan tak\u0131m, ligin son haftas\u0131nda ise Recep Tayyip Erdo\u011fan Stad\u0131'nda Ankarag\u00fcc\u00fc'n\u00fc 2-1 yenerek 4'te 4 yapt\u0131.\r\n\r\nKas\u0131mpa\u015fa geride kalan 4 haftada toplad\u0131\u011f\u0131 12 puanla ligin zirvesinde yer al\u0131yor.,Sezona iyi bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapan Fatih Terim y\u00f6netimindeki Galatasaray, ligin ilk haftas\u0131nda deplasmanda Ankarag\u00fcc\u00fc'n\u00fc 3-1 ma\u011flup etti. \u0130kinci hafta taraftar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda sezonun ilk ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kan ekip, \u0130zmir temsilcisi G\u00f6ztepe'yi 1-0 ile ge\u00e7erek ivme kazand\u0131. Ligin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc haftas\u0131nda ise yine kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile kar\u015f\u0131la\u015fan tak\u0131m bu kez 6-0 gibi farkl\u0131 bir skorla rakibini ma\u011flup ederek il \u00fc\u00e7 haftay\u0131 kay\u0131ps\u0131z atlatt\u0131. Ancak d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc hafta Trabzon deplasman\u0131nda i\u015fler istenildi\u011fi gibi gitmedi. Ev sahibi Trabzonspor, Galatasaray'\u0131 4-0 yenerek Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n serisine son verdi.\r\n\r\nGeride kalan 4 haftada 9 puan toplayan Galatasaray ligde 2. s\u0131rada yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Merakla beklenen ma\u00e7\u0131n saati de\u011fi\u015fti!,Bug\u00fcn ekranlar\u0131 ba\u015f\u0131nda tuttu\u011fu tak\u0131m\u0131n heyacan\u0131na ortak olacak milyonlarca futbol sever ma\u00e7 saatinin de\u011fi\u015fikli\u011fini ara\u015ft\u0131r\u0131yor...