Meral Akşener, Aydın’da hedeflenen kalabalığı toplayamadı

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener, Ayd\u0131n mitinginde hedeflenen kalabal\u0131\u011f\u0131 toplayamay\u0131nca, alandaki bo\u015fluklar dikkat \u00e7ekti. ,Partisinin Ayd\u0131n milletvekili adaylar\u0131 ile birlikte \u0130stasyon Meydan\u0131\u2019nda se\u00e7menlerinin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener, se\u00e7im vaatlerini s\u0131ralad\u0131. \r\n\r\n,Ba\u015fta zeytin, pamuk ve incir olmak \u00fczere topraklar\u0131 bereketli Ayd\u0131n\u2019\u0131n di\u011fer illerde oldu\u011fu gibi tar\u0131msal s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ak\u015fener, zeytin arazilerini kullan\u0131ma a\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan iktidar\u0131 da ele\u015ftirdi.,Ak\u015fener, ''Zeytini de zeytinya\u011f\u0131n\u0131 da d\u00fcnyaya biz sataca\u011f\u0131z. ,\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin tar\u0131m politikalar\u0131yla bor\u00e7lar s\u0131f\u0131rlanacak, mazot ve g\u00fcbre y\u00fck\u00fc s\u0131rt\u0131m\u0131zdan kalkacak. T\u00fcrkiye yeniden tar\u0131m \u00fclkesi olacak\u201d diyerek, T\u00fcrkiye'nin gelecek y\u0131llara ait hedeflerinden ve \u0130Y\u0130 Parti'nin gelece\u011fe ait projeleri olup olmad\u0131\u011f\u0131ndan bahsetmedi. \r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Ayd\u0131n milletvekili adaylar\u0131n\u0131 tan\u0131tarak oy isteyen Ak\u015fener, daha sonra Denizli\u2019ye gitmek \u00fczere karayoluyla Ayd\u0131n\u2019dan ayr\u0131ld\u0131. ,\u0130Y\u0130 Parti Ayd\u0131n milletvekili adaylar\u0131n\u0131 tan\u0131tarak oy isteyen Ak\u015fener, daha sonra Denizli\u2019ye gitmek \u00fczere karayoluyla Ayd\u0131n\u2019dan ayr\u0131ld\u0131. Efeler \u0130stasyon Meydan\u0131\u2019nda d\u00fczenlenen mitingde meydan dolmazken, alandaki b\u00fcy\u00fck bo\u015fluklar dikkat \u00e7ekti. \u00d6te yandan miting \u00f6ncesi Ak\u015fener'in konu\u015fmas\u0131n\u0131 dinlemeye binlerce insan\u0131n ak\u0131n edece\u011fi iddia edilmi\u015fti. ,Maliyet fiyatlar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden ekip bi\u00e7meyi b\u0131rakan \u00e7ift\u00e7ilerimize s\u00f6z veriyorum.