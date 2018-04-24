Meral Akşener'den flaş Abdullah Gül açıklaması

Meral Ak\u015fener'den fla\u015f Abdullah G\u00fcl a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,.,24 Haziran se\u00e7imlerine say\u0131l\u0131 g\u00fcnler g\u00fcnler kald\u0131. ,Se\u00e7imin en \u00e7ok konu\u015fulan partisi \u0130Y\u0130 Parti. ,Meral Ak\u015fener, partisinin 20 milletvekili say\u0131s\u0131na ula\u015fmas\u0131na ra\u011fmen imza toplamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 100 bin imzayla Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,K\u00fcc\u00fckkaya, Ak\u015fener'in "Bana G\u00fcl i\u00e7in \u00e7ekil derlerse \u00e7ekilmem. Kendim de \u00e7at\u0131 aday olmam. Herkes kendi aday\u0131 ile \u00e7\u0131ks\u0131n. \u0130ttifak, Saadet ve DP ile milletvekilli\u011fi i\u00e7in olacak" dedi\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\n,CHP'nin hamlesiyle grup kuran ve se\u00e7ime girmeye hak kazanan \u0130Y\u0130 Parti'de Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener, bu sabah kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir televizyon program\u0131nda \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.