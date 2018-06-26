Meral Akşener'den 'Genel Başkanlık' açıklaması

Meral Ak\u015fener bug\u00fcn kameralar kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Ak\u015fener, Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekilli\u011fi se\u00e7imine ili\u015fkin sonu\u00e7lar hakk\u0131nda de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapan \u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, sonu\u00e7lar\u0131 bir kazan\u0131m olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade etti. \r\n,\u0130stifa edip etmeyece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki iddialara da de\u011finen Ak\u015fener, \u0130yi Parti Genel \u0130dare Kurulu'nun karar\u0131n\u0131 duyurdu. \r\n,Ak\u015fener a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Genel \u0130dare Kurulu, \u0130yi Parti Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131n devam\u0131na karar verdi" dedi.