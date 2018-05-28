Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye olay gönderme: 'Erdoğan kazanır'

Say\u0131n Selahattin Demirta\u015f konusunda tavr\u0131m\u0131 net olarak a\u00e7\u0131klad\u0131m. Kendisi h\u00fck\u00fcml\u00fc de\u011fil san\u0131kt\u0131r. Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak e\u015fit \u015fekilde yar\u0131\u015fma hakk\u0131 tan\u0131nmal\u0131d\u0131r. Beraat etti\u011fi takdirde geri d\u00f6n\u00fclmez sonu\u00e7lar olu\u015fturaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncesindeyim.",\u0130Y\u0130 Parti lideri Meral Ak\u015fener, ikinci tura CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin kalmas\u0131 durumunda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n kazanaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,\u0130kinci tura CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce'nin kalmas\u0131 durumunda Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n kazanaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Ak\u015fener, "Say\u0131n \u0130nce'nin ikinci turda alaca\u011f\u0131 oy, biz kendisini desteklesek de Erdo\u011fan'\u0131 ge\u00e7emiyor." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Kamuoyu ara\u015ft\u0131rma \u015firketlerinin neredeyse tamam\u0131, ikinci tura Say\u0131n \u0130nce kal\u0131rsa Erdo\u011fan'\u0131n farkla kazanaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyor. Kendisi de bunu bildi\u011fi i\u00e7in benim \u00fczerimde bir karartma uyguluyor.\r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti lideri ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener, verdi\u011fi r\u00f6portajda CHP'nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce'ye g\u00f6ndermede bulundu.\r\n