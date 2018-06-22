Meral Akşener fena yakalandı! Bu kadarına pes...

T\u00fcrkiye gazetesi yazar\u0131 S\u00fcleyman \u00d6z\u0131\u015f\u0131k bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda \u0130Y\u0130 Parti Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Meral Ak\u015fener'in vaatlerine de\u011findi. Ak\u015fener'in s\u00f6ylemlerinin FET\u00d6 ile \u00f6rt\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden \u00d6z\u0131\u015f\u0131k, Ak\u015fener'in yalanlar\u0131n\u0131 bir bir s\u0131ralad\u0131. \u0130\u015fte o yaz\u0131...\r\n,"Ben bo\u015funa, "\u00dclkeyi bunlara teslim etmektense, y\u0131lanlarla dolu bir \u00e7ukura atmak daha hay\u0131rl\u0131 olur" demiyorum arkada\u015f! Buyurun size Meral Ak\u015fener! 'Bana, verece\u011fim paralar i\u00e7in kaynak soruyorlar. Hemen s\u00f6yleyeyim: Bakan \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 o arabalardan indirece\u011fim. Koydun mu cebine 8 milyar TL? Suriyelilere harcanan para ne kadar? 150 milyar TL koy cebine. Mill\u00ee \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131'n\u0131n 2,3 milyar TL b\u00fct\u00e7esi var. T\u0130KA'n\u0131n b\u00fct\u00e7esi ise 36 milyar TL' diyor han\u0131mefendi! S\u0131ras\u0131yla gidelim!"\r\n,"Bakan \u00e7ocuklar\u0131na devlet taraf\u0131ndan verilen arabalar ger\u00e7ekten var m\u0131? \u015eahsen en az on tane bakan \u00e7ocu\u011funun \u015fahsi ara\u00e7lar\u0131na bindi\u011fini biliyorum ve birinin alt\u0131nda devletin tahsis etti\u011fi araca rastlamad\u0131m. Verilmi\u015f ara\u00e7 olabilir mi? 'Yok, verilmemi\u015ftir' diyemem. Verilmi\u015ftir belki de ama ben rastlamad\u0131m. Belki bu konuda bana inanmayabilirsiniz. A\u00e7\u0131p S\u00f6zc\u00fc\u2019n\u00fcn, 'Bakan \u00e7ocuklar\u0131 hangi arabalar\u0131 kullan\u0131yor' haberine bir g\u00f6z at\u0131n. Hepsinin kendi ara\u00e7lar\u0131n\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131na dair haberi bu gazetede g\u00f6recekseniz. Ha, devlette savurganl\u0131k yok mu? Vard\u0131r elbette, hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemek vicdans\u0131zl\u0131k olur. Ancak bakan \u00e7ocuklar\u0131na tahsis edilen ara\u00e7lar\u0131n maliyetinin 8 milyar TL oldu\u011funu iddia edebilmek i\u00e7in izandan, vicdandan ve haysiyetten zerre kadar nasiplenmemi\u015f olmak gerekiyor. ,"Bir ba\u015fka yalan\u0131 da \u015fu: Suriyeliler i\u00e7in devletin 150 milyar lira harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Halbuki bundan bir s\u00fcre \u00f6nce Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan belgeleriyle birlikte a\u00e7\u0131klad\u0131. Halk\u0131n kendi aras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u011f\u0131\u015flarla birlikte, bug\u00fcne kadar harcanan toplam para 84 milyar lira\u2026 Ama o iki kat\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. S\u00f6yl\u00fcyor \u00e7\u00fcnk\u00fc sokaktaki Suriyelileri, halk\u0131n hedefi h\u00e2line getirip lin\u00e7 ettirmek istiyor!.. Hadi bunlar\u0131 bir kenara b\u0131rakal\u0131m.","T\u0130KA'n\u0131n b\u00fct\u00e7esinin 36 milyar lira oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. Bundan 15 g\u00fcn \u00f6nce T\u0130KA'n\u0131n b\u00fct\u00e7esinin 4 milyar TL oldu\u011funu s\u00f6yleyen kendisiydi. 4 milyar\u0131n \u00fczerine 15 g\u00fcnde 32 milyar lira koydu. Se\u00e7ime kadar bu rakam\u0131 ka\u00e7a \u00e7\u0131karacak Allah bilir! Kald\u0131 ki, T\u0130KA Ba\u015fkan\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131, 'Bizim b\u00fct\u00e7emiz 650 milyon lirad\u0131r' diyerek resm\u00ee belgeleri ortaya koydu ama buna ra\u011fmen yalan s\u00f6ylemeye devam ediyor. "\r\n,"Ve en deh\u015fet verici olan\u0131\u2026 M\u0130T'in b\u00fct\u00e7esinden k\u0131st\u0131\u011f\u0131 paralar\u0131 halka da\u011f\u0131taca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Dinlerken kan\u0131m dondu vallahi! Sanki bu \u00fclkenin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 de\u011fil de bir Yunan generali konu\u015fuyor. Sanki bir T\u00fcrk de\u011fil de \u0130ngiliz \u0130\u015fgal Kuvvetleri Komutan\u0131 konu\u015fuyor!.. Sorar\u0131m size\u2026 Bu \u00fclkede T\u0130KA ile derdi olan, T\u0130KA'y\u0131 kapatmak i\u00e7in planlar yapan kimdi? FET\u00d6 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc de\u011fil mi? Peki bu \u00fclkede M\u0130T'le, Hakan Fidan'la en \u00e7ok u\u011fra\u015fanlar kimdi? Hakan Fidan'\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131p sorgulamaya, "O bir \u0130ran ajan\u0131d\u0131r" diyerek hedef tahtas\u0131na koymaya \u00e7al\u0131\u015fan kimdi? Yine FET\u00d6 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc!.." ,"Bir Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n, yapmay\u0131 taahh\u00fct etti\u011fi vaatlerin tamam\u0131 nas\u0131l olur da FET\u00d6 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc\u2019n\u00fcn istekleriyle \u00f6rt\u00fc\u015f\u00fcr, s\u00f6yler misiniz? 'Bu se\u00e7imler 15 Temmuz darbe giri\u015fimine kar\u015f\u0131 durmaktan daha \u00f6nemlidir' diye bo\u015funa s\u00f6ylemiyorum ben\u2026 15 Temmuz\u2019da kurtard\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu \u00fclkeyi, se\u00e7im sand\u0131klar\u0131nda FET\u00d6\u2019ye teslim etmek \u00fczere olanlarla bir araday\u0131z! Hangisini sayay\u0131m karde\u015fim? Meral Ak\u015fener T\u0130KA\u2019y\u0131, M\u0130T\u2019i, TRT\u2019yi kapat\u0131yor. Muharrem \u0130nce deseniz, FET\u00d6'n\u00fcn d\u00fc\u015fman belledi\u011fi TSK'daki \u015ferefli komutanlar\u0131n apoletlerini s\u00f6k\u00fcyor.","Emniyet