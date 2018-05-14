Meral Akşener iki ilde şoku yaşadı!

\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin kuruldu\u011fu 25 Ekim 2017\u2019den bu yana 70 ile giden cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener resmi se\u00e7im start\u0131n\u0131 verecek.\r\n\r\n,Parti y\u00f6neticileri, il ve il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra binlerce partilinin kat\u0131lmas\u0131 beklenen toplant\u0131da, partinin se\u00e7im m\u00fczi\u011fi ve slogan\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131 beklenirken Ak\u015fener, hedeflerini anlatacak.\r\n\r\n,Ge\u00e7en pazartesi ak\u015fam\u0131 sona eren ve 3 bin 449 ki\u015finin ba\u015fvurdu\u011fu milletvekilli\u011fi aday adayl\u0131klar\u0131 da analiz ediliyor., \u0130Y\u0130 Parti\u2019de en \u00e7ok ba\u015fvurunun yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yer 337 ki\u015fiyle Ankara 1\u2019inci b\u00f6lge olurken, onu 289 ba\u015fvuruyla \u0130stanbul 2\u2019nci b\u00f6lge ve 275 ba\u015fvuruyla \u0130stanbul 3\u2019\u00fcnc\u00fc b\u00f6lge takip etti.\r\n\r\n,Hakk\u00e2ri ve Bayburt\u2019ta ise hi\u00e7 ba\u015fvuru olmad\u0131. ,Se\u00e7ime girecek adaylar\u0131n belirlenmesi i\u00e7in te\u015fkilatlarda temay\u00fcl yoklamas\u0131 yap\u0131lacak. ,Meral Ak\u015fener b\u00fcy\u00fck \u015foku o illerde ya\u015fad\u0131.