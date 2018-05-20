Meral Akşener ikinci turda destekleyeceği ismi açıkladı

Se\u00e7ime 35 g\u00fcn kala siyasi partilerin milletvekili aday listesi belirleme mesaisi de yo\u011funla\u015ft\u0131.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin hedefi farkl\u0131 siyasi kimliklerden olu\u015fan listeyle se\u00e7ime girmek. \r\n,Aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuran 3 binin \u00fczerinde isim aras\u0131nda dikkat \u00e7eken simalar da yer al\u0131yor.,\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin vitrininde yer almas\u0131 beklenen isimler aras\u0131nda 9\u2019uncu Cumhurba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Demirel\u2019in \u00f6zel doktoru Aylin Cesur, FET\u00d6 tehlikesine ilk i\u015faret eden ve \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Necip Hablemito\u011flu\u2019nun e\u015fi \u015eeng\u00fcl Hablemito\u011flu, eski b\u00fcy\u00fckel\u00e7i G\u00fcnd\u00fcz Aktan\u2019\u0131n o\u011flu, MHP\u2019nin eski milletvekili Uygar Suphi Aktan, eski BBP\u2019li Yavuz A\u011f\u0131ralio\u011flu, 12 Eyl\u00fcl d\u00f6nemini anlatan \u2018Kafes\u2019 filminin senaristi L\u00fctf\u00fc \u015eahsuvaro\u011flu gibi isimler bulunuyor.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener ile kurmaylar\u0131n\u0131n liste belirleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Adaylar\u0131n dosyalar\u0131 genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131ndan olu\u015fturulan komisyona sevk edildi.\r\n,Se\u00e7imlere girecek adaylar\u0131n belirlenmesi i\u00e7in te\u015fkilatlarda temay\u00fcl yoklamas\u0131 da yap\u0131ld\u0131. Se\u00e7im b\u00f6lgesinde en \u00e7ok oyu almas\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131k kazanan ve \u2018birle\u015ftirici\u2019 ve \u2018kucaklay\u0131c\u0131\u2019 rol oynayacak adaylarla se\u00e7ime girilece\u011fi kaydedildi.\r\n,Hazine yard\u0131m\u0131 almayan \u0130Y\u0130 Parti, milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurular\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 11 milyon lira gelir elde etti. \u0130Y\u0130 Parti, \u00f6nceki g\u00fcn se\u00e7im harcamalar\u0131nda kullan\u0131lacak ba\u011f\u0131\u015f ve yard\u0131mlar i\u00e7in de kampanyas\u0131n\u0131 \u2018Birlikte Ba\u015faraca\u011f\u0131z\u2019 mesaj\u0131yla ba\u015flatt\u0131.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener, CHP\u2019nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce\u2019yi ikinci tura kalmas\u0131 halinde \u015farts\u0131z destekleyece\u011fini s\u00f6yledi.,D\u00fcn Halk TV\u2019ye konuk olan Ak\u015fener \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: \u201cMillet \u0130ttifak\u0131 olarak hem 301 milletvekilini, hem cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 alaca\u011f\u0131z.\r\n,Ben gen\u00e7lere i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 verece\u011fimizi s\u00f6yl\u00fcyorum. ,\u0130Y\u0130 Parti\u2019yi kurarken, CHP\u2019nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 o zaman belli de\u011fildi, o zaman kim kal\u0131rsa \u015farts\u0131z \u015furtsuz, \u015f\u00fcphesiz destekleyece\u011fimi ifade etmi\u015ftim zaten.\r\n,Se\u00e7ildi\u011fim g\u00fcn\u00fcn hemen ertesi g\u00fcn OHAL kalkacak. \r\nKaynak: H\u00fcrriyet\r\n