Meral Akşener'in en yakını FETÖ'den tutuklandı

Meral Ak\u015fener'in dan\u0131\u015fman\u0131 Kerim \u00c7orakl\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerden FET\u00d6 lehine baz\u0131 sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131 nedeniyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131., \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcndeki i\u015flemleri tamamlanan \u00c7orakl\u0131k sabah saatlerinde \u0130stanbul Adliyesine sevk edildi soru\u015fturmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten savc\u0131l\u0131k\u00e7a ifadesine ba\u015fvurulan \u015f\u00fcpheli ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 yapmak su\u00e7undan tutuklanma talebiyle N\u00f6bet\u00e7i Sulh Ceza Hakimli\u011fine sevk edildi. ,Hakim Cevdet \u00d6zcan taraf\u0131ndan sorgusu yap\u0131lan \u00c7orakl\u0131k at\u0131l\u0131 su\u00e7 kapsam\u0131ndan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.,Meral Ak\u015fener'in en yak\u0131n\u0131 FET\u00d6'den tutukland\u0131,\u0130\u015fte Kerim \u00c7orakl\u0131