Meral Akşener'in istifa ettiği iddia edilmişti! İYİ Parti'den flaş karar

\u0130yi Parti Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Kongreye gitme karar\u0131 ald\u0131. ,Bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u00e7al\u0131\u015ftayda partililerden edinilen bilgiye g\u00f6re, Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener\u2019\u0131n konu\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada partililer aras\u0131nda se\u00e7im s\u00fcrecine ili\u015fkin tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. \r\n, Afyonkarahisar'\u0131n Sand\u0131kl\u0131 il\u00e7esinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u0130Y\u0130 Parti \u00e7al\u0131\u015ftay\u0131nda Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener'in konu\u015fmas\u0131 yar\u0131da kald\u0131. \u0130Y\u0130 Parti'nin 12 A\u011fustos'ta kongreye gidece\u011fi iddia edildi. , Tart\u0131\u015fmalar sonras\u0131nda Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener, konu\u015fmas\u0131n\u0131 yar\u0131da keserek salondan ayr\u0131ld\u0131.,\u00c7al\u0131\u015ftayda \u00e7\u0131kan krizin ard\u0131ndan \u0130Y\u0130 Parti, 1 ay i\u00e7erisinde ola\u011fan\u00fcst\u00fc kongreye gitme karar\u0131 ald\u0131., Daha sonras\u0131nda tart\u0131\u015fmalar\u0131n yat\u0131\u015fmas\u0131 \u00fczerine Ak\u015fener salona gelerek konu\u015fmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. , Kongrenin, 12 A\u011fustos tarihinde ger\u00e7ekle\u015ftirilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,.,\u0130Y\u0130 Parti'den fla\u015f karar geldi.,Meral Ak\u015fener'in istifa etti\u011fi iddia edilmi\u015fti.