Meral Akşener'in planı ortaya çıktı!

Se\u00e7ime say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala Meral Ak\u015fener'in derin plan\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Meral Ak\u015fener art\u0131k b\u00fcy\u00fck oynuyor. Ortak adayl\u0131k \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na rest \u00e7eken Ak\u015fener'in derin hesaplar\u0131n\u0131 Sabah gazetesi yazar\u0131 Mahmut \u00d6v\u00fcr k\u00f6\u015fesinde yazd\u0131.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, CHP'nin ittifak teklifine 'hay\u0131r' dedi, ortak adayl\u0131k \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na da kap\u0131lar\u0131 kapatt\u0131. CHP'den \u0130yi Parti'ye g\u00f6nderilen 15 milletvekilinin tekrar geri d\u00f6nece\u011fi konu\u015fuluyor. Peki Ak\u015fener ne yapmak istiyor?\r\n\r\n,\u00d6v\u00fcr, Erdo\u011fan'\u0131 etkisiz k\u0131lmak i\u00e7in Ak\u015fener'in devreye sokuldu\u011funu iddia etti. \u00d6v\u00fcr'e g\u00f6re 24 Haziran se\u00e7imlerinde K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu devre d\u0131\u015f\u0131 kalacak, muhalefet koltu\u011funa Ak\u015fener oturacak. "Ak\u015fener'in 15 Temmuz \u00f6ncesi "ba\u015fbakan olaca\u011f\u0131m" iddialar\u0131 bo\u015f bir iddia de\u011fildi." diye yazan \u00d6v\u00fcr, Ak\u015fener'in oynad\u0131\u011f\u0131 oyununu ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,"...Se\u00e7imlerin erkene al\u0131nmas\u0131 kurulan oyunun daha rahat uygulanmas\u0131n\u0131 bozsa da rafa kald\u0131rmad\u0131. A Plan\u0131 olarak eski AK Partili Abdullah G\u00fcl, hi\u00e7bir iddia ortaya koymadan sahaya \u00e7\u0131kt\u0131. H\u00e2l\u00e2 da tek kelime etmi\u015f de\u011fil ama g\u00fcndemde... \u0130kinci alternatif ise Ak\u015fener'di. Hangisi \u00f6ne \u00e7\u0131karsa... Form\u00fcl belli, AK Parti'ye merkez sa\u011f bir siyasi alternatif olu\u015fturmak. Yani CHP'nin yerine ana muhalefet partisi olmak.,Ak\u015fener bu nedenle 2015'ten sonra devreye sokulmu\u015ftu. \u00c7\u00fcnk\u00fc k\u00fcresel g\u00fc\u00e7ler FET\u00d6 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 2010'da CHP'yi dizayn etmi\u015f ama onca \u015fey yapt\u0131rmas\u0131na ra\u011fmen istedi\u011fine ula\u015famam\u0131\u015ft\u0131. CHP, geni\u015f toplum kesimleriyle ba\u011f kurmam\u0131\u015f, AK Parti'ye alternatif olmayaca\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,AK Parti'yi ancak sa\u011f bir muhalefet geriletebilirdi. Bunun i\u00e7in de art\u0131k CHP'nin ana muhalefet partisi olmaktan \u00e7\u0131kmas\u0131 gerekiyordu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Ak\u015fener'in CHP deste\u011fiyle CHP'ye meydan okumas\u0131n\u0131n arkas\u0131nda b\u00f6yle bir k\u00fcresel hesap var. O hesapla milletvekili se\u00e7imlerine a\u011f\u0131rl\u0131k verilecek, Zaten CHP'den \u0130P'e ciddi bir kay\u0131\u015f vard\u0131; \u015fimdi bu K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu eliyle daha da aleni hale getirildi. Yan\u0131na Saadet ve DP'yi de alarak \u0130P ana muhalefet partisi yap\u0131lacak.,Ak\u015fener bunun ipucunu da verdi: "Milletvekilli\u011fi ittifak\u0131 ayn\u0131 \u015fekilde devam edecek. SP, \u0130Y\u0130 Parti ve DP oluyor gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor."\r\n,K\u0131saca \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 24 Haziran'da iktidar\u0131n de\u011fi\u015fmeyece\u011fi ama ana muhalefet partisinin de\u011fi\u015fece\u011fi bir se\u00e7im olacak. B\u00f6ylece K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun da CHP'deki misyonu bitecek."\r\n\r\n