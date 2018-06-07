Meral Akşener itiraf etti! İttifak planı deşifre oldu

\u0130yi Parti, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde ortak aday i\u00e7in HDP ile de ittifak g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 itiraf\u0131nda bulundu.,Millet \u0130ttifak\u0131 \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda toplanan CHP, \u0130yi Parti ve Saadet Partisi\u2019nin, d\u0131\u015far\u0131dan bir el taraf\u0131ndan bir araya getirildi\u011fi ve HDP'nin de ittifak\u0131n i\u00e7erisinde oldu\u011fu ve ak\u0131l hocas\u0131 taraf\u0131ndan d\u0131\u015far\u0131da b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u0130P Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'in itiraf\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,CHP\u2019nin HDP i\u00e7in te\u015fkilatlar\u0131na oy \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131yla iyice belirginle\u015fen gizli anla\u015fmayala ilgili \u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener\u2019den T\u00fcrkiye \u00fczerine oynanan oyunu ve kurulan kirli ittifak\u0131 de\u015fifre eden siyaset tarihine ge\u00e7ecek bir itiraf geldi. ,Ak\u015fener \u00f6nceki ak\u015fam Habert\u00fcrk'te, \u201cHDP\u2019nin de i\u00e7inde yer ald\u0131\u011f\u0131 \u0130yi Parti, CHP ve SP\u2019nin de bir araya gelerek hepimizin Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fc \u00e7at\u0131 aday g\u00f6stermemiz istendi\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Ak\u015fener, G\u00fcl\u2019\u00fcn aday g\u00f6sterilmesini isteyen yap\u0131n\u0131n kim oldu\u011fu sorular\u0131n\u0131 ise ka\u00e7amak yan\u0131tlar verirken, \u201c\u00e7ok garip bir grupmu\u015f\u201d demekle yetindi. ,Ak\u015fener, ak\u0131l hocalar\u0131n\u0131n kim oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayamad\u0131.\r\n\r\n,HDP ile \u0130yi Parti\u2019nin yan yana getirilmesinin istendi\u011fini a\u00e7\u0131klayan Ak\u015fener, HDP, CHP ve Saadet Partisi\u2019nin ittifaka raz\u0131 oldu\u011funu ifade etti. ,Daha sonra ise HDP\u2019nin g\u00f6r\u00fcn\u00fcrde saf d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131, ancak ittifak\u0131n gizli orta\u011f\u0131 olarak faaliyet y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Ak\u015fener, kirli ittifakta HDP\u2019yi kendisinin istemedi\u011fini iddia etti. ,HDP\u2019nin g\u00f6r\u00fcn\u00fcrde ittifak\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda b\u0131rak\u0131lmas\u0131 da, asl\u0131nda oyunun bir par\u00e7as\u0131 olarak yorumland\u0131.\r\n\r\n,\u0130ttifak\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131 Muharrem \u0130nce, Meral Ak\u015fener ve Temel Karamollao\u011flu yapt\u0131klar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131 ile 6-7 Ekim olaylar\u0131nda 53 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi. 3 aday, 'Demirta\u015f serbest b\u0131rak\u0131lmal\u0131' diyerek, PKK\u2019n\u0131n siyasi uzant\u0131s\u0131 HDP\u2019nin tutuklu genel ba\u015fkan\u0131na \u00f6zg\u00fcrl\u00fck istedi. SP Genel Ba\u015fkan\u0131 Karamollao\u011flu, insanlar\u0131n s\u00f6zle ter\u00f6rist olmayaca\u011f\u0131n\u0131 savunarak, Demirta\u015f\u2019\u0131n ter\u00f6rle ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. CHP\u2019nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce de ilk mitinginde \u201cSelahattin Demirta\u015f\u2019\u0131 hapiste tutma\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Yeni \u015eafak'ta yer alan habere g\u00f6re; CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve \u0130yi Parti lideri Ak\u015fener\u2019in \u00f6nce CHP\u2019nin me\u015fhur genel sekreteri ve ABD ile ili\u015fkisi bilinen, T\u00fcrkiye\u2019deki Mason yap\u0131lanmas\u0131n\u0131n \u00f6nde gelen ismi, Fetullah G\u00fclen\u2019i 1960\u2019l\u0131 y\u0131llardan \u00f6l\u00fcnceye kadar kollay\u0131p koruyan Kas\u0131m G\u00fclek\u2019in k\u0131z\u0131 Tayyibe G\u00fclek\u2019in \u0130stanbul'daki evinde bir araya gelmi\u015flerdi. \r\n\r\n,* AK\u015eENER: Abdullah beyi isteyen \u00e7ok ilgin\u00e7 bir grup varm\u0131\u015f. HDP\u2019nin de i\u00e7inde yer ald\u0131\u011f\u0131, Saadet Partisi\u2019nin de CHP\u2019nin de i\u00e7inde yer ald\u0131\u011f\u0131\u2026 Hepimizin bir araya gelip Say\u0131n G\u00fcl\u2019\u00fc aday g\u00f6stermemizi isteyen\u2026\r\n\r\n,* FAT\u0130H ALTAYLI: Kimmi\u015f bu grup?\r\n\r\n,* AK\u015eENER: Hay\u0131r ondan bahsetmiyorum. Ben T\u00fcrkiye\u2019dekilerden s\u00f6z ediyorum. \u00c7ok isteyen bir grup varm\u0131\u015f ama birbirine benzemez bir grup.,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve Ak\u015fener\u2019in birlikte evinde yemek yedikleri Tayyibe G\u00fclek\u2019in ABD ve FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen\u2019in talimatlar\u0131n\u0131 iletti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00fclek bu bulu\u015fmay\u0131 inkar etmi\u015fti.,* FAT\u0130H ALTAYLI: Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn d\u0131\u015f kaynakl\u0131 bir proje oldu\u011funu mu s\u00f6yl\u00fcyorsunuz?\r\n\r\n,* AK\u015eENER: Ben sadece K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm bu konuda Temel bey ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm, onlar\u0131n s\u00f6yledi\u011fi HDP\u2019nin de bu i\u015fe raz\u0131 oldu\u011fu \u015feklinde. Buray\u0131 kim bozdu. Ak\u015fener bozdu. Bu nas\u0131l bir \u015feydi onu da anlayabilmi\u015f de\u011filim. Ben bir prensip \u00fczerinden hay\u0131r dedim. Say\u0131n G\u00fcl ile ilgisi yok bu i\u015fin.\r\n\r\n,CHP lideri, Ak\u015fener ile \u00f6nce G\u00fclek\u2019in evinde daha sonrada Avc\u0131lar Hilton\u2019da bulu\u015fmu\u015f, ittifak karar\u0131 al\u0131nd\u0131kt