Meral Akşener, Malatya'da beklediğini bulamadı

\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener, adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken iddial\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015flarda bulundu ancak Muharrem \u0130nce'nin adayl\u0131\u011f\u0131 Ak\u015fener'in hesaplar\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n,Her mitinginde tek tek say\u0131labilecek kadar az dinleyici toplayan Ak\u015fener, bug\u00fcn Malatya'da da benzer manzaralarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Meral Ak\u015fener se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda il il geziyor ancak bekledi\u011fi kadar ilgi \u00e7ekmiyor.\r\n,CHP'lilerden de oy almay\u0131 planlayan Ak\u015fener, planlar\u0131n\u0131n kar\u0131\u015fmas\u0131yla mitinglerinde bile bekledi\u011fi ilgiyi g\u00f6rm\u00fcyor.,Mitingde meydan dolmazken, alandaki b\u00fcy\u00fck bo\u015fluklar dikkat \u00e7ekti.\r\n