Merkel'den skandal Afrin açıklaması

Suriye'nin Afrin b\u00f6lgesinin ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden temizlenmesi Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel'i rahats\u0131z etti. \r\n,Skandal iddialar ve iftiralarla T\u00fcrkiye'ye sald\u0131ran Merkel, operasyonu \u015fiddetle k\u0131nad\u0131.\r\n,4. kez Almanya Ba\u015fbakan\u0131 se\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan ilk kez Alman meclisinde konu\u015fan Merkel'in g\u00fcndeminde Afrin vard\u0131. \r\n,Merkel, ''T\u00fcrkiye'nin me\u015fru g\u00fcvenlik \u00e7\u0131karlar\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen Afrin'de olan bitenler kabul edilemez. Binlerce sivil zorbal\u0131\u011fa u\u011frad\u0131, \u00f6ld\u00fc ya da ka\u00e7mak zorunda kald\u0131. Bu durumu en g\u00fc\u00e7l\u00fc dille k\u0131n\u0131yoruz.'' dedi. \r\n,Merkel'in konu\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131 esnas\u0131nda Alman meclisinin \u00f6n\u00fcnde toplanan ter\u00f6r seviciler de T\u00fcrkiye aleyhinde sloganlar att\u0131.\r\n