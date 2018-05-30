Merkel’in ‘davet oyunu’

Darbeci FET\u00d6\u2019c\u00fclere kucak a\u00e7an, PKK\u2019l\u0131lara g\u00f6z yuman buna kar\u015f\u0131l\u0131k AK Parti\u2019ye miting izni vermeyen Almanya\u2019dan s\u00fcrpriz ad\u0131m! ,\u015eans\u00f6lye Angela Merkel, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131 24 Haziran se\u00e7imlerinden sonra Berlin\u2019e davet etti. ,. Almanya\u2019n\u0131n Solingen kentinde \u0131rk\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan evleri kundaklanan 5 T\u00fcrk, katledili\u015flerinin 25. y\u0131l\u0131nda an\u0131ld\u0131. ,D\u00fcsseldorf\u2019taki Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti Ba\u015fbakanl\u0131k binas\u0131nda anma t\u00f6renine\r\nAlmanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fbt \u00c7avu\u015fo\u011flu da kat\u0131ld\u0131.,Etkinlikte bir konu\u015fma yapan Merkel Solingen kurbanlar\u0131n\u0131n yak\u0131nlar\u0131na \u201cSizden ancak \u00f6z\u00fcr dileyebiliyoruz. Ancak ac\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 hi\u00e7bir s\u00f6z ve \u00f6z\u00fcr telafi edemez\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Alman \u015eans\u00f6lyesi\u2019nin, Erdo\u011fan\u2019\u0131 se\u00e7imlerden sonras\u0131 Berlin\u2019e davet etti\u011fini, kendisinin de bu daveti iletece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.