Merkel'in etekleri tutuşacak

Almanya kayn\u0131yor...,Bir \u00e7ok kentte \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6steriler yap\u0131ld\u0131.,Almanlar\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu \u00fclkedeki \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 sorun olarak g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\nAlmanya Birinci Televizyon kanal\u0131 ARD'nin Infratest dimap \u015firketine yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ankette, Almanlar\u0131n yakla\u015f\u0131k 3'te 2\u2019sinin \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ciddi bir sorun olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\n,Irk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 "k\u00fc\u00e7\u00fck" ya da "\u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck" sorun olarak g\u00f6renlerin oran\u0131 y\u00fczde 30 \u00e7\u0131karken, ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lan Almanlar\u0131n y\u00fczde 5'i ise \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n sorun "olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131" savundu.\r\n\r\nAnkete kat\u0131lan g\u00f6\u00e7menlerin y\u00fczde 68'i de \u00fclkede \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 "\u00e7ok b\u00fcy\u00fck" veya "b\u00fcy\u00fck" sorun olarak niteledi.,Her \u015fey Mesut \u00d6zil'in Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile foto\u011fraf \u00e7ektirmesiyle ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131., Mesut \u00d6zil, Merkel'i bitirdi!,Almanlar\u0131n y\u00fczde 62\u2019si uzun s\u00fcreden beri Almanya\u2019da ya\u015fayan g\u00f6\u00e7menlerin \u00fclkeye "\u00e7ok iyi" ya da "iyi" uyum sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, Almanlar\u0131n y\u00fczde 33'\u00fc de bu gruptaki g\u00f6\u00e7menlerin \u00fclkeye uyumunun "k\u00f6t\u00fc" veya "\u00e7ok k\u00f6t\u00fc" oldu\u011funu savundu.\r\n\r\nSon y\u0131llarda Almanya\u2019ya gelen g\u00f6\u00e7menlerin uyumu ile ilgili de Almanlar, bu gruptaki g\u00f6\u00e7menlerin uyumunun "k\u00f6t\u00fc" veya "\u00e7ok k\u00f6t\u00fc" olarak de\u011ferlendirenlerin oran\u0131 y\u00fczde 68 oldu. Ankete kat\u0131lanlar\u0131n y\u00fczde 28 ise \u00fclkeye k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce gelenlerin uyumunu \u201c\u00e7ok iyi\u201d veya \u201ciyi\u201d olarak g\u00f6r\u00fcyor.,Foto\u011fraflar\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 futbolcu Mesut \u00d6zil\u2019in yakla\u015f\u0131k iki hafta \u00f6nce Alman Milli Tak\u0131m\u0131\u2019ndan \u0131rk\u00e7\u0131 ve ayr\u0131mc\u0131 sald\u0131r\u0131lar nedeniyle ayr\u0131lmas\u0131ndan sonra \u00fclkede \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k ve g\u00f6\u00e7menlerin uyumu en \u00f6nemli g\u00fcndem konusu oldu.,T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 futbolcu Mesut \u00d6zil\u2019in yakla\u015f\u0131k iki hafta \u00f6nce Alman Milli Tak\u0131m\u0131\u2019ndan \u0131rk\u00e7\u0131 ve ayr\u0131mc\u0131 sald\u0131r\u0131lar nedeniyle ayr\u0131lmas\u0131ndan sonra \u00fclkede \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k ve g\u00f6\u00e7menlerin uyumu konusunda \u00fclke genelinde tart\u0131\u015fma ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\nMerkel liderli\u011findeki CDU\/CSU'nun oy oran\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n\r\n\u00d6te yandan, ayn\u0131 ankette Almanya\u2019da iktidar\u0131n b\u00fcy\u00fck orta\u011f\u0131 Hristiyan Birlik CDU\/CSU partilerinin oy oran\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.,Ankete g\u00f6re, Ba\u015fbakan Angela Merkel\u2019in liderli\u011findeki CDU\/CSU'nun oy oran\u0131 bir ay \u00f6ncesine g\u00f6re 1 puan d\u00fc\u015ferek y\u00fczde 29\u2019a geriledi. CDU\/CSU\u2019nun bu oy oran\u0131n\u0131n \u015fimdiye kadar \u00f6l\u00e7\u00fclen en d\u00fc\u015f\u00fck seviye oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n,\u0130ktidar\u0131n di\u011fer orta\u011f\u0131 Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bir ay \u00f6nceki oy oran\u0131n\u0131 koruyarak y\u00fczde 18\u2019de yer ald\u0131.\r\n\r\nAna muhalefet partisi a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 Almanya i\u00e7in Alternatif (AfD) partisi ise oy oran\u0131n\u0131 1 puan art\u0131rarak y\u00fczde 17\u2019ye y\u00fckseldi.,Ye\u015fillerin oyu da 1 puan artarak y\u00fczde 15\u2019e ula\u015f\u0131rken, Sol Parti y\u00fczde 9'da kald\u0131.\r\n\r\nOy oran\u0131nda bir ay \u00f6ncesine g\u00f6re y\u00fczde bir gerileme ya\u015fayan H\u00fcr Demokrat Parti (FDP) ise y\u00fczde 7\u2019ye d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n2017\u2019nin eyl\u00fcl ay\u0131nda yap\u0131lan genel se\u00e7imde, CDU\/CSU y\u00fczde 32,9, SPD y\u00fczde 20,5, AfD y\u00fczde 12,6, FDP y\u00fczde 10,7, Sol Parti y\u00fczde 9,2 ve Ye\u015filler y\u00fczde 8,9 oy alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bu konunun \u00fcst\u00fcne giderek, halk\u0131n nabz\u0131n\u0131 tutmaya \u00e7al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri, Merkel'i sarsacak sonu\u00e7lara imza att\u0131!,Ankette, \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n "\u00e7ok b\u00fcy\u00fck" veya "b\u00fcy\u00fck" sorun olarak g\u00f6ren Almanlar\u0131n oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 64 oldu\u011fu kaydedildi.