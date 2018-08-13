Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

Dolar d\u00fcn gece 7,20 seviyesine ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131.,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131yla birlikte d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.,Dolar\u0131n gece saatlerinde 7,20 seviyelerine kadar \u00e7\u0131kmas\u0131 sonras\u0131 Merkez Bankas\u0131 dolara kar\u015f\u0131 hamle yapt\u0131. ,MB, piyasalara 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolarl\u0131k alt\u0131n cinsi kaynak sa\u011fland\u0131 ve d\u00f6viz depo limitlerinin 20 milyar euro'ya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Merkez'in hamlesi sonras\u0131 gece boyu 7 seviyelerinde olan dolar 6,46'lara kadar indi.\r\n\r\n,.