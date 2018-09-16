Merkez Bankası açıkladı! Kredi Kartı kullananlar dikkat

Kredi kart\u0131 kullan\u0131c\u0131lar\u0131 dikkat!,Merkez bankas\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131! Milyonlarca ki\u015fiyi ilgilendiriyor...,A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re de\u011fi\u015fen faiz oranlar\u0131 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren ge\u00e7erli olacak...,T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas\u0131, 2018 y\u0131l\u0131 d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011finde kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak azami faiz oranlar\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n\r\n,Bankalar\u0131n di\u011fer \u00fclkelerde oldu\u011fu gibi kredi kart\u0131 faiz oranlar\u0131n\u0131 bireysel kredi faizlerine g\u00f6re daha y\u00fcksek belirledi\u011fine dikkat \u00e7ekildi... \r\n,Yine yabanc\u0131 para cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak ayl\u0131k azami akdi faiz oran\u0131 y\u00fczde 1,80, ayl\u0131k azami gecikme faiz oran\u0131 y\u00fczde 2,30 olarak belirlendi.,Kredi kart\u0131 i\u015flemlerindeki faiz oranlar\u0131yla ilgili fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi...,T\u00fcrk Liras\u0131 cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak ayl\u0131k azami akdi faiz oran\u0131 y\u00fczde 2,25 oldu. ,Bu nedenle k\u0131sa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kart\u0131 sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartlar\u0131 yerine t\u00fcketici kredileri yoluyla kar\u015f\u0131lamalar\u0131n\u0131n menfaatlerine olaca\u011f\u0131 belirtildi. \r\n,A\u00e7\u0131klamadaki bir di\u011fer \u00f6nemli detaysa bireysel kredi faiz oranlar\u0131 ile ilgili oldu. ,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyre\u011fe g\u00f6re kredi kart\u0131 faizleri y\u00fczde 8-11 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen oranlarda artt\u0131. ,\u00d6te yandan ayl\u0131k azami gecikme faiz oran\u0131 ise y\u00fczde 2,75 oldu. ,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyrekte, T\u00fcrk Liras\u0131 cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanan ayl\u0131k azami akdi faiz oran\u0131 y\u00fczde 2.02, ayl\u0131k azami gecikme faiz oran\u0131 y\u00fczde 2.52, yabanc\u0131 para cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak ayl\u0131k azami akdi faiz oran\u0131 y\u00fczde 1.62, ayl\u0131k azami gecikme faiz oran\u0131 y\u00fczde 2.12 olarak belirlenmi\u015fti.\r\n\r\n,.