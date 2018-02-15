Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı

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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Korkunç gerçek 3 gün işe gitmeyince fark edildi
GÜNDEM
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Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'ya geldi
GÜNDEM
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KKTC’de hükûmet güvenoyu aldı
YAŞAM
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Tır lastiklerinde kaçak sigara
MAGAZİN
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Kırgın Çiçekler final yapıyor
YAŞAM
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Beşiktaş'ta korkutan manzara!
DÜNYA
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Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi yine yalana sarıldı: YPG'ye asla ağır silah vermedik
YAŞAM
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Akıllı yüzer iskele törenle denize indirildi
YAŞAM
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Tartıştığı iş arkadaşını bıçakladı
DÜNYA
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Rex Tillerson, Lübnan'da rezil oldu
GÜNDEM
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İstanbul'da operasyon, 37 gözaltı var
GÜNDEM
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E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama ÖĞREN! ( Soy Ağacı Nasıl Sorgulanır )
YAŞAM
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İstanbul'da parklanma 'kurallı' hale gelecek
GÜNDEM
-
Ameliyat olan CHP lideri Kılıçdaroğlu taburcu edildi
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jagland'ı kabul etti
POLİTİKA
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Bozdağ,'ABD'nin yaklaşımı son derece absürt'
SPOR
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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
MAGAZİN
-
Efsane spiker Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı
YAŞAM
-
Alanya'da uyuşturucu operasyonu, 4 kişi yakalandı
DÜNYA
-
Çipras'tan Türkiye'ye küstah tehdit!
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Ramazan
Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı
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Merkez Bankası'nın Beklenti Anketinde 2018 yıl sonu dolar/TL beklentisi açıklandı.
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