Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak | Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankas\u0131'n\u0131n politika faizini 625 baz puan y\u00fckseltti.,Merkez Bankas\u0131 piyasalar\u0131n merakla bekledi\u011fi faiz karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) Para Kurulu Politikas\u0131, bug\u00fcnk\u00fc toplant\u0131s\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 kararlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi y\u00fczde 17,75'ten y\u00fczde 24'e y\u00fckseltti. B\u00f6ylece faizde 625 baz puan art\u0131\u015f yap\u0131lm\u0131\u015f oldu.Dolar 6,43 seviyesine 6,05 seviyesine do\u011fru sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n\r\n,ABD'de d\u00fcn a\u00e7\u0131klanan \u00dcretici Fiyat Endeksi (\u00dcFE) a\u011fustosta y\u00fczde 0,1 azalarak 1,5 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan ilk kez d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kaydederken, ABD Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise tahminler do\u011frultusunda ticaret endi\u015feleri dile getirildi. \r\n\r\n,Raporda, \u00fclke ekonomisinin \u0131l\u0131ml\u0131 b\u00fcy\u00fcmeyi s\u00fcrd\u00fcrmesine kar\u015f\u0131n ticaret endi\u015feleri ve i\u015f\u00e7i eksikli\u011finin \u00fcretim faaliyetlerini olumsuz etkiledi\u011fi belirtildi. Fed Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Lael Brainard da yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada "\u0130leriye bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda b\u00fcy\u00fcmenin muhtemelen g\u00fc\u00e7l\u00fc kalaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Beklenmeyen geli\u015fmeler ya\u015fanmazsa faiz oran\u0131ndaki kademeli art\u0131\u015flar\u0131n gelecek bir iki y\u0131l boyunca s\u00fcrmesi, tam istihdam\u0131 korumak ve enflasyonu hedefe yak\u0131n tutmak i\u00e7in muhtemelen uygun olacakt\u0131r" ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Bu geli\u015fmelerin ard\u0131ndan dolar endeksi s\u0131n\u0131rl\u0131 da olsa de\u011fer kaybetti, pay piyasalar\u0131nda ise kar\u0131\u015f\u0131k bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi y\u00fczde 0,11 ve S&P 500 endeksi y\u00fczde 0,04 y\u00fckselirken, Nasdaq endeksi ise y\u00fczde 0,23 geriledi.\r\n\r\n,Avrupa taraf\u0131nda, bug\u00fcn a\u00e7\u0131klanacak Avrupa Merkez Bankas\u0131 (ECB) ve \u0130ngiltere Merkez Bankas\u0131 (BoE) faiz kararlar\u0131 \u00f6ncesinde euro\/dolar paritesi 1,1550-1,1650 dar band\u0131ndaki dalgal\u0131 seyrini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. D\u00fcn a\u00e7\u0131klanan euro B\u00f6lgesi sanayi \u00fcretimi verisinin y\u00fczde 0,1 gerilemesine kar\u015f\u0131n Almanya'da DAX endeksi y\u00fczde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi y\u00fczde 0,91 ve \u0130ngiltere'de FTSE 100 endeksi de y\u00fczde 0,55 de\u011fer kazand\u0131.\r\n\r\n, Borsa \u0130stanbul Vadeli \u0130\u015flem ve Opsiyon Piyasas\u0131'nda (V\u0130OP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayal\u0131 kontrat, g\u00fcne yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 0,1 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 117.000 puandan ba\u015flad\u0131.Ekim vadeli endeks kontrat\u0131, a\u00e7\u0131l\u0131\u015fta en d\u00fc\u015f\u00fck 116.900 puan\u0131 g\u00f6rmesinin ard\u0131ndan \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n\u0131n 150 puan alt\u0131nda, 117.000 seviyesinde dengelendi.\r\n\r\n,D\u00fcn analistlerin diren\u00e7 olarak nitelendirdikleri 118.500 puan\u0131n \u00fczerini test eden endeks kontrat\u0131, bu seviyede etkisini art\u0131ran sat\u0131\u015flarla kazan\u00e7lar\u0131n\u0131 geri vererek, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015f seviyesi olan 117.150 puandan tamamlam\u0131\u015ft\u0131.Analistler, bug\u00fcn T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), Avrupa Merkez Bankas\u0131 (ECB) ve \u0130ngiltere Merkez Bankas\u0131 (BoE) faiz kararlar\u0131n\u0131n piyasalar\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde belirleyici olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) \u00fcyelerinin konu\u015fmalar\u0131n\u0131n da takip edilece\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,AA Finans'\u0131n TCMB'nin ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi Para Politikas\u0131 Kurulu (PPK) toplant\u0131s\u0131na ili\u015fkin anketine kat\u0131lan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan aras\u0131nda art\u0131\u015f \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyan\u0131 425 baz puan oldu. Politika faizi, bir \u00f6nceki PPK toplant\u0131s\u0131nda y\u00fczde 17,75'te sabit tutulmu\u015ftu.ECB ve BoE'den faiz de\u011fi\u015fikli\u011fi beklemeyen analistler, teknik a\u00e7\u0131dan ekim vadeli endeks kontrat\u0131nda 118.500 puan\u0131n diren\u00e7, 116.300 ve 115.500 seviyelerinin destek konumunda oldu\u011funu kaydetti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cFaiz konusundaki hassasiyetim ayn\u0131d\u0131r, de\u011fi\u015fen bir \u015fey yoktur. Merkez Bankas\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131z ya dolay\u0131s\u0131yla o kendi karar\u0131n\u0131 kendisi al\u0131r ayr\u0131. Ama bunun d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6zel sekt\u00f6re ait bankalar var. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye Esnaf ve Sanatkarlar\u0131 Konfederasyonu\u2019nun (TESK) 20. Ola\u011fan Genel Kuruluna kat\u0131ld\u0131. Burada yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada Erdo\u011fan, \u201cBizim gelen