Merkez Bankası'ndan bir döviz kararı daha

T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131ndan:\r\n\r\nD\u00d6V\u0130Z POZ\u0130SYONUNU ETK\u0130LEYEN \u0130\u015eLEMLER\u0130N T\u00dcRK\u0130YE CUMHUR\u0130YET\r\n\r\nMERKEZ BANKASI TARAFINDAN \u0130ZLENMES\u0130NE \u0130L\u0130\u015eK\u0130N USUL VE\r\n\r\nESASLAR HAKKINDA Y\u00d6NETMEL\u0130KTE DE\u011e\u0130\u015e\u0130KL\u0130K\r\n\r\nYAPILMASINA DA\u0130R Y\u00d6NETMEL\u0130K\r\n\r\nMADDE 1 \u2013 17\/2\/2018 tarihli ve 30335 say\u0131l\u0131 Resm\u00ee Gazete\u2019de yay\u0131mlanan D\u00f6viz Pozisyonunu Etkileyen \u0130\u015flemlerin T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 Taraf\u0131ndan \u0130zlenmesine \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Y\u00f6netmeli\u011fin 4 \u00fcnc\u00fc maddesinin birinci f\u0131kras\u0131n\u0131n (g) bendi a\u015fa\u011f\u0131daki \u015fekilde de\u011fi\u015ftirilmi\u015ftir.,\u201cg) Firma: Bildirimle y\u00fck\u00fcml\u00fc olan ger\u00e7ek ki\u015filer ile 19\/10\/2005 tarihli ve 5411 say\u0131l\u0131 Bankac\u0131l\u0131k Kanununda tan\u0131mlanan banka ve finansal kurulu\u015flar haricindeki \u00f6zel hukuk t\u00fczel ki\u015filerini, b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlar\u0131n ba\u011fl\u0131 i\u015fletme ve idareleri ile sermayelerinin yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131na tek ba\u015f\u0131na veya birlikte sahip olduklar\u0131 iktisadi te\u015febb\u00fcslerini, kamu iktisadi te\u015febb\u00fcslerini ve y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131n\u0131,\u201d\r\n\r\nMADDE 2 \u2013 Ayn\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fin 5 inci maddesine a\u015fa\u011f\u0131daki f\u0131kra eklenmi\u015ftir.\r\n\r\n\u201c(6) B\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyeleri, belediyeler, bunlar\u0131n ba\u011fl\u0131 i\u015fletme ve idareleri ile y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131na bu Y\u00f6netmeli\u011fin ba\u011f\u0131ms\u0131z denetime ili\u015fkin h\u00fck\u00fcmleri uygulanmaz.\u201d\r\n\r\nMADDE 3 \u2013 Ayn\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fin 6 nc\u0131 maddesinin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc f\u0131kras\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki \u015fekilde de\u011fi\u015ftirilmi\u015f ve ayn\u0131 maddeye a\u015fa\u011f\u0131daki f\u0131kra eklenmi\u015ftir.\r\n\r\n\u201c(3) Bildirimler, finansal raporlama \u00e7er\u00e7evesine uygun olarak ilgili y\u0131l\u0131n 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eyl\u00fcl tarihlerinde sona eren ara hesap d\u00f6nemleri i\u00e7in takip eden ikinci ay\u0131n sonuna kadar ve 31 Aral\u0131k tarihinde sona eren y\u0131ll\u0131k hesap d\u00f6nemi i\u00e7in takip eden \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ay\u0131n sonuna kadar tamamlan\u0131r.\u201d\r\n\r\n\u201c(4) \u00d6zel hesap d\u00f6nemi uygulayan firmalar\u0131n bildirimleri, finansal raporlama \u00e7er\u00e7evesine uygun olarak ilgili y\u0131l\u0131n \u00fc\u00e7er ayl\u0131k d\u00f6nemlerinde sona eren ara hesap d\u00f6nemleri i\u00e7in takip eden ikinci ay\u0131n sonuna kadar, y\u0131ll\u0131k hesap d\u00f6nemi i\u00e7in takip eden \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ay\u0131n sonuna kadar tamamlan\u0131r.\u201d,MADDE 4 \u2013 Ayn\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fin 7 nci maddesinin birinci f\u0131kras\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki \u015fekilde de\u011fi\u015ftirilmi\u015ftir.\r\n\r\n\u201c(1) Y\u0131ll\u0131k hesap d\u00f6nemine ili\u015fkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara d\u00f6nemlerde bildirilen veriler ile tutarl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n denetimi de dahil, denet\u00e7i taraf\u0131ndan KGK d\u00fczenlemelerine uygun olarak izleyen y\u0131l\u0131n be\u015finci ay\u0131n\u0131n sonuna kadar tamamlan\u0131r.\u201d\r\n\r\nMADDE 5 \u2013 Ayn\u0131 Y\u00f6netmeli\u011fin 9 uncu maddesinin ikinci, alt\u0131nc\u0131 ve yedinci f\u0131kralar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki \u015fekilde de\u011fi\u015ftirilmi\u015ftir.\r\n\r\n\u201c(2) Sistemin i\u015fletimi, Banka ad\u0131na ve verece\u011fi talimatlar do\u011frultusunda destek kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilebilir. Destek kurulu\u015flar\u0131, Sistemdeki bilgilerin gizlili\u011fini korumakla y\u00fck\u00fcml\u00fcd\u00fcr.\u201d,\u201c(6) Sistem kullan\u0131c\u0131lar\u0131, Sistemin genel a\u011f sitesi \u00fczerinden elektronik imza olu\u015fturma arac\u0131 ile veya Sistemde belirlenen g\u00fcvenlik ad\u0131mlar\u0131 izlenerek kay\u0131t olarak aktif kullan\u0131c\u0131 olur. Sistemin MERS\u0130S entegrasyonu ile firma \u00f6n bilgileri dolu olarak getirilir.\u201d\r\n\r\n\u201c(7) Banka, Sisteme ili\u015fkin bildirim ve denetim ile ilgili s\u00fcreleri, destek hizmet kurulu\u015funu, kullan\u0131c\u0131lar\u0131, bildirim usul\u00fcn\u00fc, veri formunu, denetlenmesi gereken veri formu kalemlerini veya Sistem ile ilgili a\u00e7\u0131klama formunu gerekti\u011finde de\u011fi\u015ftirmeye ve \u00f6zel hesap d\u00f6nemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar ile y\u00f6netim ve denetimi Tasarruf Mevduat\u0131 Sigorta Fonuna devredilen firmalar i\u00e7in durumlar\u0131n\u0131n gerektirdi\u011fi uygulamalar\u0131 tesis etmeye yetkilidir.\u201d,MADDE 6 \u2013 Bu Y\u00f6netmelik yay\u0131m\u0131 tarihinde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girer.\r\n\r\nMADDE 7 \u2013 Bu Y\u00f6netmelik h\u00fck\u00fcmlerini T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcr.,\u0130\u015fte o y\u00f6netmelik:,Merkez Bankas\u0131, belediye, \u00fcniversite ve K\u0130T'lerden d\u00f6viz i\u015flem bilgisi isteyebilecek. Konuyla ilgili karar bug