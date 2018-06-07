Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıkladı! Döviz kuru düştü...

Merkez Bankas\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u015fu ifadelere yer verildi; "Son d\u00f6nemde a\u00e7\u0131klanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme e\u011filimine i\u015faret etmektedir. D\u0131\u015f talep g\u00fcc\u00fcn\u00fc korurken i\u00e7 talep daha \u0131l\u0131ml\u0131 seyretmektedir."\r\n,"Enflasyondaki y\u00fckseli\u015fte temelde maliyet y\u00f6nl\u00fc geli\u015fmeler etkili olmaktad\u0131r. Bununla birlikte, fiyat art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n alt kalemler baz\u0131nda genele yay\u0131lan bir nitelik g\u00f6sterdi\u011fi dikkat \u00e7ekmektedir. Talep ko\u015fullar\u0131ndaki \u0131l\u0131ml\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcme ra\u011fmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulundu\u011fu y\u00fcksek seviyeler fiyatlama davran\u0131\u015flar\u0131 \u00fczerinde risk olu\u015fturmaya devam etmektedir. Bu \u00e7er\u00e7evede Kurul, fiyat istikrar\u0131n\u0131 desteklemek amac\u0131yla parasal s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rman\u0131n g\u00fc\u00e7lendirilmesine karar vermi\u015ftir.","A\u00e7\u0131klanacak her t\u00fcrl\u00fc yeni verinin ve haberin Kurul\u2019un gelece\u011fe y\u00f6nelik politika duru\u015funu de\u011fi\u015ftirmesine neden olabilece\u011fi \u00f6nemle vurgulanmal\u0131d\u0131r.",Merkez Bankas\u0131, politika faizini 125 baz puan art\u0131rarak y\u00fczde 17,75'e \u00e7ekti. Karar sonras\u0131 d\u00f6viz kuru y\u00fczde 2'nin \u00fczerinde d\u00fc\u015ferek 4.57'den 4.45'e kadar geriledi. \r\n,"Merkez Bankas\u0131 fiyat istikrar\u0131 temel amac\u0131 do\u011frultusunda elindeki b\u00fct\u00fcn ara\u00e7lar\u0131 kullanmaya devam edecektir. Enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde belirgin bir iyile\u015fme sa\u011flanana kadar para politikas\u0131ndaki s\u0131k\u0131 duru\u015f kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davran\u0131\u015flar\u0131 ve enflasyonu etkileyen di\u011fer unsurlardaki geli\u015fmeler yak\u0131ndan izlenerek ihtiya\u00e7 duyulmas\u0131 halinde ilave parasal s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rma yap\u0131labilecektir."