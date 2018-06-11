Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Dolar/TL 4,5837...

Merkez Bankas\u0131 Beklenti Anketi'nde y\u0131l sonu enflasyon beklentisi y\u00fczde 12,28'e \u00e7\u0131kt\u0131. ,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) Haziran ay\u0131 beklenti anketi yay\u0131nland\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) Beklenti Anketi'ne g\u00f6re, cari y\u0131l sonu T\u00dcFE beklentisi y\u00fczde 12,28'e y\u00fckseldi.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, haziran ay\u0131 T\u00dcFE beklentisi, y\u00fczde 0,49'dan y\u00fczde 0,82'ye y\u00fckseldi. Temmuz ve a\u011fustos ay\u0131 T\u00dcFE beklentileri ise s\u0131ras\u0131yla y\u00fczde 0,69 ve y\u00fczde 0,54 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. \r\n\r\n,Cari y\u0131l sonu T\u00dcFE beklentisi, bir \u00f6nceki anket d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fckselerek y\u00fczde 11,07'den y\u00fczde 12,28'e \u00e7\u0131kt\u0131. 12 ay sonras\u0131 T\u00dcFE beklentisi ise ayn\u0131 d\u00f6nemde y\u00fczde 10,15'ten y\u00fczde 10,47'ye, 24 ay sonras\u0131 T\u00dcFE beklentisi de y\u00fczde 8,98'den y\u00fczde 9,18'e y\u00fckseldi. \r\n\r\n,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u0131l sonu dolar\/TL beklentisi, bir \u00f6nceki anket d\u00f6nemine k\u0131yasla artarak 4,4087'den 4,5065'e ula\u015ft\u0131. Ayn\u0131 d\u00f6nemde 12 ay sonras\u0131 dolar\/TL beklentisi, 4,4352'den 4,5837'ye \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Bir \u00f6nceki anket d\u00f6neminde 53,5 milyar dolar olan y\u0131l sonu cari a\u00e7\u0131k beklentisi, de\u011fi\u015fim g\u00f6stermedi. ,GSYH 2018 y\u0131l\u0131 b\u00fcy\u00fcme beklentisi, bir \u00f6nceki anket d\u00f6nemine g\u00f6re azalarak y\u00fczde 4,6'dan y\u00fczde 4,2'ye geriledi. 2019 y\u0131l\u0131na ili\u015fkin b\u00fcy\u00fcme beklentisi de y\u00fczde 4,4'ten y\u00fczde 4,1'e indi.\r\n\r\n,BIST Repo ve Ters-Repo Pazar\u0131'nda olu\u015fan cari ay sonu gecelik faiz oran\u0131 beklentisi, bir \u00f6nceki anket d\u00f6neminde y\u00fczde 13,43 iken, bu anket d\u00f6neminde y\u00fczde 17,23'e y\u00fckseldi. ,TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oran\u0131 cari ay ve 12 ay sonras\u0131 beklentileri y\u00fczde 17,75 ve y\u00fczde 16,03 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Vadesine 3 ay ya da 3 aya yak\u0131n s\u00fcre kalan Devlet \u0130\u00e7 Bor\u00e7lanma Senetleri'nin (D\u0130BS) y\u0131ll\u0131k bile\u015fik faiz oran\u0131 beklentileri cari ay i\u00e7in y\u00fczde 17,88 ve 12 ay sonras\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 16,01 oldu.,Bir \u00f6nceki ankette 4,4352 olarak tahmin edilen dolar\/TL \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fc ise bu ankette 4,5837'ye y\u00fckseldi.,2019 y\u0131l\u0131 cari a\u00e7\u0131k beklentisi ise 51,3 milyar dolardan 50,6 milyar dolara geriledi.\r\n\r\n,Cari ay sonu TCMB A\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi de y\u00fczde 13,50'den y\u00fczde 17,67'ye \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n