Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!

Merkez Bankas\u0131'ndan yeni bir hamle daha geldi.,Merkez Bankas\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, kredinin vadesinde \u00f6denmesi halinde, ABD Dolar\u0131 i\u00e7in 4,2000, euro i\u00e7in 4,9000, \u0130ngiliz Sterlini i\u00e7in 5,6000 kuru kullan\u0131larak TL olarak yap\u0131labilmesine olanak tan\u0131nmas\u0131 karar verildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,25 May\u0131s 2018 tarihinden \u00f6nce kullan\u0131lan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve d\u00f6viz kazand\u0131r\u0131c\u0131 hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde \u00f6denmesi halinde, ABD dolar\u0131 i\u00e7in 4,2000, Euro i\u00e7in 4,9000, \u0130ngiliz Sterlini i\u00e7in 5,6000 kuru kullan\u0131larak T\u00fcrk liras\u0131 olarak yap\u0131labilmesine olanak tan\u0131nmas\u0131 ve kredi kulland\u0131r\u0131m tarihindeki i\u015flem kurunun sabitleme kurundan y\u00fcksek olmas\u0131 durumunda kredi geri \u00f6demesinde kredi kulland\u0131r\u0131m tarihindeki i\u015flem kurunun esas al\u0131nmas\u0131na karar verilmi\u015ftir,.