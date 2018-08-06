Merkez Bankası'nın döviz hamlesinin ardından dolardan yeni rekor geldi

Haftaya rekorla ba\u015flayan dolar 5.19'la zirveyi yeniledi. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n hamle yapt\u0131 dolar \u015fu s\u0131ralarda 5.17 seviyelerinde seyrediyor.\r\n,TL'de ya\u015fanan de\u011fer kay\u0131plar\u0131na Merkez Bankas\u0131'ndan hamle geldi. ,Merkez Bankas\u0131, rezerv opsiyonu mekanizmas\u0131 kapsam\u0131nda d\u00f6viz imk\u00e2ni oran\u0131 \u00fcst s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 y\u00fczde 45\u2019ten y\u00fczde 40\u2019a d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. ,S\u00f6z konusu de\u011fi\u015fiklik ile yakla\u015f\u0131k 2,2 milyar dolar tutar\u0131nda d\u00f6viz bankalar\u0131n kullan\u0131m\u0131na ge\u00e7ecek. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n bu hamlesinin TL'ye etkisi s\u0131n\u0131rl\u0131 oldu., 6 seviyesinde olan euro ise 5.9880'e indi.\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131 zorunlu kar\u015f\u0131l\u0131klara ili\u015fkin yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, rezerv opsiyonu mekanizmas\u0131 kapsam\u0131nda d\u00f6viz imk\u00e2n\u0131 oran\u0131 \u00fcst s\u0131n\u0131r\u0131 y\u00fczde 45\u2019ten y\u00fczde 40\u2019a d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,S\u00f6z konusu de\u011fi\u015fiklik ile yakla\u015f\u0131k 2.2 milyar dolar tutar\u0131nda d\u00f6viz bankalar\u0131n kullan\u0131m\u0131na ge\u00e7ecek.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klama \u00f6ncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gev\u015fedi.